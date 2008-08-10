شکایت وزیر کشور به دادگاه / پیگیری شکایت توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود : متاسفانه عده ای که مخالف حضور آقای کردان به عنوان وزیر کشور بودند، در ابتدا خواستند با نصیحت وی را از حضور منصرف کنند اما بعد برای انجام شدن اهدافشان وی را تهدید کردند.

رحیمی گفت: برخی نمایندگان متاسفانه خواستند درمجلس حیثیت آقای کردان را زیر سئوال ببرند که دیدیم در این زمینه نیز پاسخ های لازم داده شد.

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهورگفت: بحث مدرک تحصیلی آقای کردان موضوع جدیدی است که متاسفانه برخی ها می خواهند با دامن زدن به آن به اهدافشان برسند که آقای کردان دراین زمینه شکایت کرده و ما نیز شکایت را پیگیری می کنیم تا محکمه تصمیم نهایی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از آن نظر قابل تامل است که وزیر کشور بر اساس قانون اساسی نمی تواند از نمایندگان مجلس به خاطر ایفای وظایف نمایندگی شان و اظهاراتشان در مجلس شکایت کند. همچنین در صورتی که مقصود رحیمی شکایت کردان از برخی رسانه ها و نیز پیگیری دولت باشد ، این موضوع هم با توجه به دستور اخیر رئیس جمهوری (مبنی بر بازپس گیری شکایات دستگاههای دولتی از رسانه ها) که مورد استقبال جامعه خبری قرار گرفت، مغایر است.

کردان امروز اعلام کرده بود متن اصلی مدرک تحصیلی اش را در اختیار رسانه ها خواهد گذاشت.