قرهگزلو در این باره به خبرنگار مهر گفت: در نسخه نهایی فیلم به دلیل تدوین مجدد بخشی از سکانسها حذف شد و موسیقی این صحنهها هم در فیلم نبود. در نسخه جشنوارهای "رئیس" صدای فیلم مشکل داشت، اما در آلبوم فعلی تمام قطعهها را با کیفیت مطلوب میشود شنید. این روزها مشغول کارهای نهایی آلبوم هستم و دو ماه دیگر موسیقی متن "رئیس" منتشر میشود.
قریبیان در نمایی از "رئیس"
وی در ادامه افزود: بعد از همکاری با کیمیایی پیشنهادهای سینمایی زیاد داشتم، اما به دلیل نوع سینمایی که به آن علاقه دارم و جنس موسیقی که در کارهایم پیگیری میکنم، نمیخواهم در هر پروژهای حضور یابم. فیلم سینمایی "در شهر خبری نیست، هست" هم مثل "رئیس" فضایی متفاوت داشت و برای آن موسیقی ساختم.
این آهنگساز جوان گفت: دو سال است روی یک آلبوم به سبک موسیقی نیو ایج کار میکنم. برای بعضی از قطعات آن به سازهایی نیاز داریم که در ایران نوازنده آنها را نداریم و من از نوازندههای هندی، چینی و آفریقایی برای همکاری دعوت کردهام. امیدوارم با توجه به حساسیتی که نسبت به این کار دارم حاصل کار رضایتبخش باشد.
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