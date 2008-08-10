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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

کاربران و ناظرین سامانه 137 شهرداری آموزش می بینند

کاربران و ناظرین سامانه 137 شهرداری آموزش می بینند

رئیس سامانه 137 شهرداری منطقه 4 گفت: به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت ناظرین و کاربران سامانه 137 یک دوره کلاس توجیهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین بیانی افزود: تمهیدات مختلفی برای ایجاد تحولات عظیم و افزایش بهره وری کلیه پرسنل سامانه مدیریت شهری درتمامی سطوح در نظر گرفته شده است که مرحله به مرحله در حال اجرا است.

وی به بازخوردهای مثبت این طرح ها اشاره کرد و افزود: در اولین مرحله یک دوره کلاس توجیهی جهت افزایش مهارت در پاسخگویی مناسب به درخواست های مردمی وهماهنگی بیشتر اپراتورها و ناظران نواحی 9 گانه توسط یکی از مدیران با سابقه و منطقه، در دو روز  متوالی برگزار شد.

بیانی خاطرنشان کرد: در این دوره حدود 40 نفر از پرسنل شرکت یافتند ونکات مهم و کلیدی که نیاز به کسب تجربه و صرف وقت زیادی در سیستم 137 را داشت ، آموختند.

به گفته رئیس سامانه 137 در این دوره بر رعایت " سرعت، دقت ،صحت" در پیام ها تاکید شد .

کد مطلب 730186

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