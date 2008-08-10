آلودگی هوای تهران پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی اظهار کرد: با استقرار سیستم نرم افزار مدل ساز آلودگی هوا امکان پیش بینی آلودگی هوا در تهران توسط شهرداری امکان پذیر می شود و می توان از این طریق وضعیت آلودگی هوا را از 24 ساعت تا 48 ساعت آینده اعلام کرد.

وی افزود: این سیستم که بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا برای شهر تهران فراهم شده است با توجه به اطلاعات هواشناسی ، وضعیت انتشار آلودگی از منابع ساکن و متحرک ، اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و یک مدل پیشرفته قابلیت پیش بینی آلودی هوا را نظیر کشورهای پیشرفته فراهم می کند .

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا تصریح کرد: نتایج این سیستم و پیش بینی آلودگی هوا در پورتال شهرداری تهران درج می شود و همچنین شهروندان می توانند از طریق اینترنت، روزنامه و یا صدا و سیما از وضعیت آلودگی هوا در روزهای آتی مطلع شوند.

رشیدی خاطر نشان کرد: با پیش بینی وضعیت آلودگی هوا این امکان برای شهروندان فراهم می شود که در صورت امکان وضعیت آلودگی هوا را در برنامه ریزی های روزانه خود مدنظر قرار دهند و روزهایی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز است از خانه خارج نشوند.