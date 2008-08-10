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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

همزمان با آغاز سال تحصیلی؛

آلودگی هوای تهران پیش بینی می شود

آلودگی هوای تهران پیش بینی می شود

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا از پیش بینی آلودگی هوا در تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی اظهار کرد: با استقرار سیستم نرم افزار مدل ساز آلودگی هوا امکان پیش بینی آلودگی هوا در تهران توسط شهرداری امکان پذیر می شود و می توان از این طریق وضعیت آلودگی هوا را از 24 ساعت تا 48 ساعت آینده اعلام کرد.

وی افزود: این سیستم که بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا برای شهر تهران فراهم شده است با توجه به اطلاعات هواشناسی ، وضعیت انتشار آلودگی از منابع ساکن و متحرک ، اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و یک مدل پیشرفته قابلیت پیش بینی آلودی هوا را نظیر کشورهای پیشرفته فراهم می کند .

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا تصریح کرد: نتایج این سیستم و پیش بینی آلودگی هوا در پورتال شهرداری تهران درج می شود و همچنین شهروندان می توانند از طریق اینترنت، روزنامه و یا صدا و سیما از وضعیت آلودگی هوا در روزهای آتی مطلع شوند.

رشیدی خاطر نشان کرد: با پیش بینی وضعیت آلودگی هوا این امکان برای شهروندان فراهم می شود که در صورت امکان وضعیت آلودگی هوا را در برنامه ریزی های روزانه خود مدنظر قرار دهند و روزهایی که آلودگی هوا بیش از حد مجاز است از خانه خارج نشوند.

کد مطلب 730187

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