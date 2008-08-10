بکارگیری ناظران افتخاری برای شناسایی ماموران پلیس متخلف

سرهنگ ساویز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: جهت کنترل و نظارت بیشتر ماموران پلیس مرکز نظارت همگانی ناجا اقدام به بکارگیری ناظر افتخاری کرده است .

وی ادامه داد: این افراد پس از ثبت نام و دریافت کد مخصوص در سه سطح تقسیم می شوند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ماموران پلیس می توانند گزارش خود را با اعلام کد مخصوص ارائه دهند.

ساویز تفاوت این افراد با مردم عادی را در صحت گزارشات ذکر کرد و گفت: ناظران در سه سطح یک ، دو و سه تقسیم می شوند و افرادی در سطح یک قرار دارند که تمامی گزارشات آنها صحت دارد و پلیس از گزارشات این افراد به عنوان سند استفاده می کند.

وی درباره شرایط به کارگیری ناظران افتخاری گفت: هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی را داشته باشد می تواند پس از دریافت کد ناظران به عنوان ناظر فعالیت کند.

ساویز درباره برخورد با تخلفات ماموران نیروی انتظامی گفت: در سال جدید رویکرد مرکز نظارت همگانی بر تشویق است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تنها با افراد متخلف برخورد صورت می گرفت، گفت: در سال جدید علاوه بر برخورد با متخلفان از ماموران وظیفه شناس نیز تقدیر خواهد شد.

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا هدف از این اقدام را ایجاد انگیزه برای انجام هر چه بهتر ماموریت های پلیسی ذکر کرد.