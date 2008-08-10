بصیرت سیاسی برای شناخت دوست و دشمن لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیرازی که در همایش استانی که با موضوع نوآوری و شکوفایی در عرصه بصیرت سیاسی در منطقه چهارم ندسا برگزار شد ، داشتن نوآوری سیاسی، پرهیز از روزمرگی و کهنگی را امری ضروری دانست و افزود: اگر در مسائل سیاسی با نوآوری همراه نباشیم نمی توانیم توطئه های دشمنان را ارزیابی و بازبینی کنیم و نظام و فکر و اندیشه اسلامی را از چنگال استکبار و دشمنان نجات دهیم.

وی افزود: هر چه انقلاب اسلامی ایران قوی تر و پایه های آن مستحکم تر می شود طرح های دشمنان هم برای مقابله با انقلاب، پیچیده تر می گردد بنا براین تغییر تاکتیک و نقشه دشمن ایجاد می کند که ما نیز در شیوه حرکت و مقابله خود با دشمنان تغییرات و نوآوری های اساسی ایجاد کنیم.

وی درادامه سخنان خود با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فساد وفحشا درجامعه ایران مانند آنچه که در اندلس اتفاق افتاد، تاکید کرد: آن چیزی که دشمن درحال حاضر به طور یقین آن را دنبال می کند جنگ نرم است نه جنگ سخت و استفاده از ابزار نظامی.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ندسا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منطقه چهارم دریایی برای سومین سال متوالی است که بر اساس شعار سال مقام معظم رهبری و در جهت تحقق فرامین ایشان همایش برگزارمی کند، اظهار داشت: وظیفه آحاد ملت خصوصا مسئولان، نخبگان و فرهیختگان است که سازوکارهای مناسبی برای تحقق فرامین ولایت بیابند و ابتکار و خلاقیت مشکلات جامعه اسلامی را برطرف نمایند.

سردار جوانی مسئول اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله وجود بصیرت گفت: در طول تاریخ اسلام هر گاه مسلمانان آسیب دیدند و شکست خوردند ریشه اصلی آن عدم تحلیل صحیح آنان از اوضاع و احوال و شرایط موجود بوده و بنابراین داشتن بصیرت برای تک تک پاسداران و بسیجیان از ضرورتی دو چندان برخوردار است.

سردار جوانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نوآوری باید با نیاز زمان تناسب داشته باشد گفت: باید با طرح مسائلی ابتکاری و با پیدا کردن نقاط ضعف دشمن آنان را به چالش بکشانیم نه اینکه به صورت انفعالی بخواهیم پاسخگوی شبهات دشمنان باشیم.