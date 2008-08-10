مدال طلا شنا مختلط 400 متر انفرادی بر سینه فلپس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فلپس که پیش از این وعده داده بود در مسابقات المپیک پکن 8 مدال طلا کسب خواهد کرد صبح امروز در شنا مختلط 400 متر انفرادی با ثبت زمان 4 دقیقه و 3 ثانیه و 84 صدم ثانیه به مدال طلا این ماده دست پیدا کرد ضمن اینکه رکورد این ماده را به میزان یک ثانیه و 41 صدم ثانیه بهبود بخشید.

بر پایه این گزارش، "لاژلو شه" از مجارستان با 4 دقیقه 6 ثانیه و 16 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و رایان لوشته آمریکایی، با 4 دقیقه 8 ثانیه و 9 صدم ثانیه سوم شد.

مایکل فلپس در نظر دارد رکورد بلند مدت مارک اسپیتز، دارنده هفت مدال طلا در المپیک 1972 مونیخ را بشکند.