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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

المپیک بیست و نهم/

مدال طلا شنا مختلط 400 متر انفرادی بر سینه فلپس

مدال طلا شنا مختلط 400 متر انفرادی بر سینه فلپس

مایکل فلپس، شناگر 23 ساله آمریکایی، صبح امروز در ماده مختلط 400 متر انفرادی به مدال طلا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فلپس که پیش از این وعده داده بود در مسابقات المپیک پکن 8 مدال طلا کسب خواهد کرد صبح امروز در شنا مختلط 400 متر انفرادی با ثبت زمان 4 دقیقه و 3 ثانیه و 84 صدم ثانیه به مدال طلا این ماده دست پیدا کرد ضمن اینکه رکورد این ماده را به میزان یک ثانیه و 41 صدم ثانیه بهبود بخشید.

بر پایه این گزارش، "لاژلو شه" از مجارستان با 4 دقیقه 6 ثانیه و 16 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و رایان لوشته آمریکایی، با 4 دقیقه 8 ثانیه و 9 صدم ثانیه سوم شد.

مایکل فلپس در نظر دارد رکورد بلند مدت مارک اسپیتز، دارنده هفت مدال طلا در المپیک 1972 مونیخ را بشکند.

کد مطلب 730192

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