آرد خبازیهای کرج با آهن و اسیدفولیک غنی سازی می شود

علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با رشد روز افزون بیماریهای ناشی از فقر آهن به ویژه کم خونی در نوجوانان و دختران جوان، علاوه بر اجرای طرح آهن یاری در مدارس، نانهای مصرفی مردم نیز با آهن و اسیدفولیک غنی سازی می شوند تا با این کار علاوه بر ارتقای سلامت همگانی، از بیماریهای ناشی از فقر آهن نیز جلوگیری شود.

وی در این باره افزود: علاوه بر آرد خبازیهای سطح شهر به زودی قرار است آهن و اسید فولیک به آرد سایر غلات و فرآورده های گوناگون در کارخانجات نیز افزوده شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص نگهدارنده ها و افزودنیهای فرآورده های غذایی کارخانجات غرب استان تهران آزمایشگاه رفرانس شبکه بهداشت و درمان کرج با کنترل این مواد از بروز تخلف جلوگیری می کنند همچنین این آزمایشگاه ها کیفیت فرآورده های آرایشی و بهداشتی را نیز کنترل و برعملکرد این کارخانجات نظارت می کنند.

صفری عنوان کرد: با نظارتهای صورت گرفته از سوی معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت کرج از آزمایشهای انجام شده بر روی فرآورده های غذایی و دارویی در چهار ماهه نخست سال جاری از 208مورد نمونه برداری و 80 فقره جواب آزمایشگاه تنها یک مورد غیرقابل مصرف و هفت مورد عدم تطابق با ویژگیهای مورد انتظار گزارش شده است که این بیانگر رعایت ایمنی کیفی و بهداشتی تولیدات کارخانجات است.

وی در خصوص تحویل داروهای بدون نسخه به بیماران در داروخانه ها یادآور شد: با داروخانه های متخلف برخورد قانونی می شود و این داروخانه ها تنها بر اساس لیست اعلام شده از سوی شبکه بهداشت مجاز به تحویل برخی داروها بدون نسخه به بیماران هستند و کارشناسان دارویی شبکه بهداشت نیز کار نظارت بر داروخانه ها را دنبال می کنند.

صفری تاکید کرد: بیماران می توانند داروهای کمیاب مربوط به بیماریهای خاص نظیر ام اس را نیز با تجویز پزشک و تشکیل پرونده در مراکز بهداشتی از داروخانه هلال احمر کرج تهیه کنند.