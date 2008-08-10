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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

علی احمدی در گفتگو با مهر :

تکلیف قانون حذف کنکور تا یک ماه آینده مشخص می شود

تکلیف قانون حذف کنکور تا یک ماه آینده مشخص می شود

وزیر آموزش و پرورش از تعیین تکلیف قانون حذف کنکور سراسری دانشگاهها تا 30 روز آینده خبر داد.

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تا اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390  آموزش و پرورش کمتر از سه سال فرصت دارد گفت : تا 30 روز دیگر صبر کنید فاصله 30 روز تا 3 سال بسیار زیاد است.

وی در خصوص سخنان قبلی خود مبنی بر ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس در مورد قانون حذف کنکور افزود : اجازه بدهید موعد این موضوع برسد چرا که باید راه حلی در این زمینه ایجاد شود تا بتوانیم به آن بپردازیم.

وزیرآموزش و پرورش این موضوع را که وزارتخانه متبوعش توانایی برگزاری آزمونهای استاندارد را در صورت حذف کنکور برای ورود به دانشگاهها ندارد رد کرد و اظهار داشت : اجازه بدهید در زمان موعود و به موقع به این سوال پاسخ دهم. 

کد مطلب 730199

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