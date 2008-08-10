تکلیف قانون حذف کنکور تا یک ماه آینده مشخص می شود

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تا اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390 آموزش و پرورش کمتر از سه سال فرصت دارد گفت : تا 30 روز دیگر صبر کنید فاصله 30 روز تا 3 سال بسیار زیاد است.

وی در خصوص سخنان قبلی خود مبنی بر ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس در مورد قانون حذف کنکور افزود : اجازه بدهید موعد این موضوع برسد چرا که باید راه حلی در این زمینه ایجاد شود تا بتوانیم به آن بپردازیم.

وزیرآموزش و پرورش این موضوع را که وزارتخانه متبوعش توانایی برگزاری آزمونهای استاندارد را در صورت حذف کنکور برای ورود به دانشگاهها ندارد رد کرد و اظهار داشت : اجازه بدهید در زمان موعود و به موقع به این سوال پاسخ دهم.