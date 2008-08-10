این فیلمنامهنویس درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه را در پنج قسمت 50 دقیقهای مینویسم که فکر میکنم تا پایان شهریور طول بکشد. ابتدا قرار بود مجموعه "ابوالفتوح رازی" در 13 قسمت ساخته شود، اما به دلیل کمبود منابع درباره اولین مفسر شیعی تصمیم گرفتیم در قالب پنج قسمت به زندگی او بپردازیم.
شاپوری در ادامه افزود: با توجه به اینکه زندگی رازی اکشن نبوده، به همین دلیل پرداختن به آن دشوار بود. مخاطبان این مجموعه عام نیستند و البته با توجه به کمبود منابع تاریخی از زندگی وی ما بیشتر به فعالیتهای او میپردازیم. سعی کردهام به مستندات وفادار باشم و از تخیل برای اضافه شدن بار دراماتیک نیز بهره بردهام.
وی ادامه داد: فیلمنامه فیلم تلویزیونی "دود کعبه" را با موضوع پسر یزید بر مبنای نمایشنامه خودم نوشتم که در سیمافیلم تصویب شده و در مرحله کد تولید است. همچنین فیلمنامه سری جدید مجموعه "داستانهای امین و مینا" را در 26 قسمت 30 دقیقهای برای شبکه قرآن سیما مینویسم که به نیمه رسیده است. در این سری امین و مینا در مهمانپذیر دایی در مشهد ساکن میشوند.
ابوالفتوح رازی در اواخر قرن پنجم هجری قمری متولد شد و اواسط قرن ششم از دنیا رفت. مهمترین اثر وی کتاب "روض الجنان و روح الجنان" است که از تفاسیر جامع و معتبر قرآن و مهمترین و اولین تفسیر شیعی به زبان فارسی محسوب میشود.
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