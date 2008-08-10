حمایت وزارت امور خارجه از دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محسن طلایی در هفتمین جلسه ستاد راهبردی برگزاری دومین همایش فرصتهای سرمایهگذاری که با حضور مهدی جهانگیری معاون سرمایهگذاری و طرحها و برخی از مدیران و مسئولان سازمانی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: برگزاری چنین همایشهایی بهترین فرصت و گام بزرگ برای معرفی پتانسیلهای گردشگری ایران است.
وی با اشاره به فعالیتهای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در شناسایی و معرفی سرمایهگذاران گفت: برنامهها و بستههای سرمایهگذاری قابل ارائه به سرمایهگذاران در همایش مذکور را در اختیار معاونت اقتصادی بگذارید تا بتوانیم به صورت همه جانبه در برگزاری این همایش مشارکت داشته باشیم.
وی اظهار داشت: این بستهها و برنامهها باید در اختیار سفرا نیز قرار گیرد تا آنان بتوانند جزئیات بستهها را بررسی و به شرکتهای سرمایهگذار علاقمند ارائه دهند.
طلایی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سالهای اخیر گامهای موثری در بخش توسعه صنعت گردشگری برداشته است، تصریح کرد: این اقدامات از چشم جهانیان پوشیده نیست و نخواهد ماند.
در ادامه این جلسه محمد جواد رسولی مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: باید کمیتهای یا سازمانی با مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط تشکیل و با داشتن اختیار تام از منافع ایرانیان خارج از کشور حمایت کند.
وی، با اشاره به اینکه بسیاری از ایرانیان و سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج تمایل زیادی به سرمایهگذاری در ایران دارند، گفت: موانع و مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنان انگیزه خود را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از دست بدهند.
رسولی، نداشتن اطلاعات کافی و لازم سرمایهگذاران برای چگونگی سرمایهگذاری در ایران را یکی از مشکلات موجود برشمرد و از مسئولان خواست تا در بستههای سرمایهگذاری مورد نظر تمام جزئیات و روند کارهای اجرایی این بخش را به صورت کامل توضیح دهند.
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