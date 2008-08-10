لحظه شماری برای مدال آوری ورزشکاران ایرانی/ آخوندزاده درحد انتظار نبود

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن مطلوب ارزیابی کردن شرایط برگزاری مسابقات المپیک و امکانات تعبیه شده از سوی چینی ها اظهارداشت: آن دسته از ورزشکاران و مربیانی که تا به امروز عازم پکن شده اند، بدون کوچکترین مشکلی در دهکده المپیک مستقر شده اند.

وی افزود: سالن هایی که از سوی برگزارکنندگان چینی بازیهای المپیک برای تمرینات تیم های شرکت کننده در رشته های مختلف و همچنین مسابقات آنها در نظر گرفته شده است، کاملا مجهز و مطابق با استانداردهای روز جهان است.

معاون سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: در چنین شرایطی ورزشکاران ایرانی نباید دغدغه ای جز حضور موفق در مسابقات داشته باشند هر چند که تا به امروز به غیر از بسکتبال عملکرد ورزشکاران سایر رشته ها چندان رضایت بخش نبوده است.

هاشمی در ادامه ضمن تقدیر از ملی پوشان بسکتبال ایران گفت: اگر کوارتر نخست دیدار با تیم ملی روسیه را نادیده بگیریم، می توان یک برداشت مثبت از عملکرد کلی تیم ملی بسکتبال در بازی امروز داشت. بازیکنان این تیم در حد انتظار و حتی در برخی دقایق فراتر از آن ظاهر شدند. از تمام بسکتبالیست ها می خواهیم در سایر روزها نیز با چنین اقتداری وارد زمین شوند.

"مسعود حاجی آخوندزاده، جودوکار وزن 60 - کیلوگرم کشورمان روز گذشته با کسب دو پیروزی و برد از دور مسابقات حذف شد."

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی به نتایج به دست آمده توسط این جودوکار اشاره و خاطر نشان کرد: توقع جامعه ورزش ایران از وی بیشتر از این بود. ایستادن روی سکو برای آخوندزاده با توجه به توانایی ها و سابقه ای که دارد دور از ذهن نبود اما مشخص نیست که این ورزشکار به چه دلیل نتوانست حداقل انتظارات مربوط به خود را برآورده کند.

"کاوه محرابی بدمینتون باز کشورمان نیز روز گذشته را با ناکامی پشت سرگذاشت اما چگونگی عملکرد وی مورد رضایت معاون سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است."

هاشمی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: ناکامی دلیلی بر ناموفق بودن کاوه محرابی نیست. این ورزشکار و در کل بدمینتون ایران هیچ تجربه ای از المپیک نداشتند. با این حال محرابی دیدارهای خود را معقولانه برگزار کرد و فراتر از انتظارات بود.

معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه به دلیل برگزاری همزمان مسابقات امکان مشاهده از نزدیک همه آنها وجود ندارد، تصریح کرد: نمایندگان ایران در سایر رشته ها مانند تیروکمان در حد و اندازه های خود ظاهر شدند. موقعیت برخی رشته ها طوری است که اصلا انتظار مدال آوری و حتی پیروزی های آنچنانی در آنها وجود ندارد.

هاشمی در ادامه تاکید کرد: بی صبرانه منتظر آغاز رقابت رشته هایی هستیم که ایران یکی از شانس های مسلم مدال آوری در آنها محسوب می شود. کاروان ورزش ایران به رشته هایی مانند کشتی و تکواندو امید زیادی دارد تا حداقل از طریق ورزشکاران این رشته ها سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن مسابقات نواخته شده و پرچم کشورمان بارها برافراشته شود.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در خاتمه با بیان اینکه کنترل دوپینگ در این دوره از مسابقات المپیک نسبت به سال های گذشته شدیدتر شده است، گفت: کمیته ضد دوپینگ بازی های المپیک 2008 پکن نمونه گیری از تمام ورزشکاران شرکت کننده در دستور کار قرار داده است.