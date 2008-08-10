کشتی فرنگی می تواند در پکن 2 مدال کسب کند

محمد دلیریان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تمرینات ملی پوشان کشتی فرنگی خوب و منظم دنبال می شود و خوشبختانه آنها با مشکل آسیب دیدگی روبه رو نیستند. با توجه به قابلیت هایی که ملی پوشان کشتی فرنگی دارند، این امیدواری وجود دارد تا بتوانیم در این رشته پس از 36 سال صاحب حداقل دو مدال المپیکی شویم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرین ملی پوشان کشتی فرنگی در پکن دنبال شده و وزن آنها نیز به شدت کنترل می شود تا در مراسم وزن کشی به مشکل برنخوریم.

مدیر تیم ملی کشتی فرنگی با قدردانی از تلاش های کادر فنی این تیم خاطر نشان کرد: مربیان تیم ملی کشتی فرنگی تمام توانایی خود را برای موفقیت این تیم به کار برده اند. حالا نوبت کشتی گیران است تا با دلاوری وسختکوشی، پاسخ چندین ماه برنامه ریزی و زحمات مربیان خود را بدهند.

خاطرات کشتی فرنگی از صید آخرین مدال در المپیک به 36 سال قبل بازمی گردد.