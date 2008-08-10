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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

دلیریان در گفتگو با مهر:

کشتی فرنگی می تواند در پکن 2 مدال کسب کند

کشتی فرنگی می تواند در پکن 2 مدال کسب کند

مدیر تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ابراز امیدوار کرد ملی پوشان این تیم حداقل 2 مدال در بازیهای المپیک 2008 پکن به دست آورند.

محمد دلیریان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تمرینات ملی پوشان کشتی فرنگی خوب و منظم دنبال می شود و خوشبختانه آنها با مشکل آسیب دیدگی روبه رو نیستند. با توجه به قابلیت هایی که ملی پوشان کشتی فرنگی دارند، این امیدواری وجود دارد تا بتوانیم در این رشته پس از 36 سال صاحب حداقل دو مدال المپیکی شویم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرین ملی پوشان کشتی فرنگی در پکن دنبال شده و وزن آنها نیز به شدت کنترل می شود تا در مراسم وزن کشی به مشکل برنخوریم.

مدیر تیم ملی کشتی فرنگی با قدردانی از تلاش های کادر فنی این تیم خاطر نشان کرد: مربیان تیم ملی کشتی فرنگی تمام توانایی خود را برای موفقیت این تیم به کار برده اند. حالا نوبت کشتی گیران است تا با دلاوری وسختکوشی، پاسخ چندین ماه برنامه ریزی و زحمات مربیان خود را بدهند.

خاطرات کشتی فرنگی از صید آخرین مدال در المپیک به 36 سال  قبل بازمی گردد.

کد مطلب 730215

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