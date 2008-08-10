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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

غیبت صمصامی در این مراسم /

مراسم معارفه حسینی با حضور رئیس جمهوری آغاز شد

مراسم معارفه حسینی با حضور رئیس جمهوری آغاز شد

در حالی مراسم معارفه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس جمهوری و معاون اول وی آغاز شده که تا لحظه انتشار خبر، حسین صمصامی در این مراسم حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری، روسای کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن مجلس، مدیران عامل بانکهای دولتی، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان این وزارتخانه لحظاتی قبل در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

تا لحظه انتشار این خبر، حسین صمصامی در مراسم معارفه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور ندارد.

اخبار تکمیلی از این مراسم متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 730220

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