مراسم معارفه حسینی با حضور رئیس جمهوری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری، روسای کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن مجلس، مدیران عامل بانکهای دولتی، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان این وزارتخانه لحظاتی قبل در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

تا لحظه انتشار این خبر، حسین صمصامی در مراسم معارفه شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور ندارد.

اخبار تکمیلی از این مراسم متعاقبا منتشر می شود.