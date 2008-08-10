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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

موزیلا مرورگر دنیای آینده را معرفی کرد

موزیلا مرورگر دنیای آینده را معرفی کرد

شرکت موزیلا پس از موفقیت در عرضه مرورگر فایرفاکس مرورگر جدیدی با عنوان " Aurora" (سپیده دم) را معرفی کرد که به دلیل عملکردهای ویژه ای که دارد می تواند مرورگر دنیای آینده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لابراتوارهای شرکت موزیلا پروژه ای با عنوان Aurora (سپیده دم) را اجرا می کنند که جنبه گرافیکی و عملکردهای برنامه های جستجوی آینده را نشان می دهد.

این مرورگر جدید کاملا نوآورانه است و موزیلا در عرضه این نرم افزار نظرات و ایده های مهندسان، طراحان و برنامه نویسان بسیاری را به کار گرفته است. مهمترین نوآوری Aurora این است که عملکردهای پیام فوری مستقیما در داخل مرورگر ادغام شده است. این عملکرد می تواند در اشتراک گذاری آسان صفحات وب و اطلاعات با دوستان مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش macitynet، این مرورگر مجهز به عملکردهای هوشمند مرورگرهای آینده است. به طوری که با Aurora امکان تبدیل اطلاعات متعدد یک صفحه وب به یک گرافیک و طرح دیگر به روش خودکار وجود دارد.

همچنین این مرورگر با عملکردهای سیستمهای چندلمسی آینده بیشترین سازگاری و هماهنگی را دارد. همچنین گرافیک این مرورگر به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده در رایانه های کوچک قابل حمل بسیار مناسب است و می تواند به روشی واضح روی نمایشگرهای کوچک مینی لپ تاپها دیده شود.

کد مطلب 730222

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