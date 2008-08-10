افتتاح نخستین مرکز مشاوره رایگان طب قرآنی و تغذیه سالم

به گزارش خبرگزاری مهر ،‏ دکتر محمد بیستونی رئیس موسسه قرآنی تفسیر جوان و ده موسسه قرآنی تخصصی کشور گفت: در آیات 44 فصلت، 82 اسرا و 57 یونس خداوند کریم ، قرآن مجید را عامل " شفا و درمان" معرفی می کند و آیات فراوانی نیز به موضوع تغذیه وگیاهان شفابخش اشاره دارند.

گروه موسسات قرآنی تفسیر جوان با جذب سازماندهی وبکارگیری حدود 50 نفر اعضای هیئت علمی موسسات خود طرحی را به مدت دو سال قبل تاکنون مطالعه و امکان سنجی نموده تا عموم مردم خصوصا نوجوانان و جوانان عزیزعلاوه بر روش معمول مراکز قرآنی برای معرفی آیات نورانی و زندگی ساز آن به صورت چهره به چهره و دیداری با اساتید مطرح ، مشهور ومتدین دانشگاه ملاقات داشته باشند و تحت " مشاوره رایگان طب قرآن ، تغذیه سالم و گیاهان دارویی " قرار گیرند و به تدریج به صورت عملی با قرآن کریم ارتباط هدفمند برقرار کرده و با آن انس بگیرند.

علاقمندان برای استفاده از خدمات رایگان مرکز یاد شده می توانند به آدرس موسسه درتهران خیابان پاسداران ، بین گلستان 8و 9 روبروی پمپ بنزین شماره 253 طبقه اول واحد 4 مراجعه نموده یا با شماره تلفن 22589626 - 021 تماس گرفته و یا به سایت موسسه به نشانی WWW.Tafsirejavan.com مراجعه کنند.