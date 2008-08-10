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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

حضور 45 واحد خارجی در نمایشگاه بین المللی تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز گفت: 45 واحد خارجی از 9 کشور جهان در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بزرگ ایران ـ تبریز حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، حبیب ماهوتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در نمایشگاه امسال واحدهایی از کشورهای آلمان، انگلستان، ترکیه، ژاپن، ایتالیا، چین، اسپانیا و فرانسه به طور مستقیم یا در قالب نمایندگی حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی تبریز از 21 تا 26 مرداد ماه جاری برپا می‌شود اضافه کرد : 650 واحد داخلی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، همدان، کردستان، مرکزی و یزد نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

ماهوتی اظهار داشت: واحدهای یاد شده در زمینه برق، الکترونیک، مخابرات، رایانه، نفت، گاز، شیمی، پتروشیمی، تأسیسات، مصالح ساختمانی، خدمات، فنی، بازرگانی و فرهنگی، فرآورده‌های کشاورزی، غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، لوازم خانگی، مبلمان و دکوراسیون، ماشین‌سازی، تجهیزات و ریخته‌گری، صنایع سنگین، نساجی، لوازم بسته‌بندی، چاپ و محصولات چوبی شرکت دارند.

به گفته مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز ، سالن‌های امیرکبیر، پروین اعتصامی، آذربایجان، ستارخان و سهند در مساحتی بالغ بر پنج هزار متر مربع فضای مسقف و 10 هزار متر مربع فضای باز در برگیرنده شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بزرگ ایران ـ تبریز خواهد بود.

ماهوتی اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز دوشنبه 21 مرداد ساعت 18 با حضور مقامات کشوری، لشکری و سفرای تعدادی از کشورهای خارجی در سالن اجتماعات نمایشگاه، سالن شمس تبریزی برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه روزهای 22 و 23 مرداد از ساعت 10 تا 13 برای بازدید متخصصان و روزهای 22 تا 26مرداد از ساعت 16 30  تا 22 برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

کد مطلب 730231

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