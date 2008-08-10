به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهرامروز درحاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران آغاز تبلیغات زودهنگام مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در کشور طبیعی دانست و گفت: به هر حال جمهوری اسلامی ایران دارای نظام باز سیاسی است و همانطور که می دانید هیجانات سیاسی نیز در کشور ما به مقدار زیادی وجود دارد و از روز اول روی کارآمدن دولت نهم نیز این فضای انتخاباتی تا به امروز وجود داشته است.

الهام یادآور شد: کسی که جامعه سیاسی ایران را می شناسد در مواجهه با این قبیل مسائل متعجب نمی شود اما آنچه از گروه های سیاسی در چنین فضایی انتظار می رود اقدام بر اساس اخلاق متعالی و انصاف و عدالت است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره تصویب تحریم های جدید غرب علیه ایران آن را اقدامی بی مورد و بی حاصل از سوی کشورهای غربی دانست که تاثیری را بر پایداری ملت ایران در عرصه هسته ای نخواهد داشت.

وی با تاکید مجدد بر موضع سابق ایران مبنی بر پیشرفت مثبت مذاکرات هسته ای ایران و غرب افزود: روند سابق در این مذاکرات همچنان ادامه دارد و موضع ما نیز در این رابطه کاملا شفاف، صریح و محکم است، این موضع با مسائلی چون تحریم یا تهدید به آنکه روی آن توافق و وحدتی هم وجود ندارد، تغییر نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اهداف سیاسی برخی قدرتها از پیگیری روند تحریم های ضد ایرانی ادامه داد : طبیعی است که طرح این قبیل مسائل با رویکردهای سیاسی صورت می گیرد و به خصوص در شرایط کنونی که کشور در آستانه تحولات انتخاباتی نیز قرار گرفته طرح این قبیل موارد با اهداف تبلیغات روانی کاملا عادی است.

الهام تاکید کرد : برغم تمامی این مسائل کشور ما در تمام شرایط آمادگی لازم برای ایستادگی و مقابله با این اقدامات راداشته و این تحرکات هیچ تاثیری در حرکت مستحکم ملت ایران نداشته و نخواهد داشت.

وی اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال برکناری مظاهری از سوی دکتر احمدی نژاد را تکذیب کرد و خطاب به خبرنگاران گفت: شما هم بهتر است با این شایعه ها خودتان را سرگرم نکنید.

الهام در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر تلاش نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: به هر حال آنچه در این خصوص اهمیت دارد نظر مجلس است و البته طبیعی است که مسائل در آستانه برگزاری انتخابات موضوع اندکی حساس و پیچیده می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی ادامه داد: با عنایت به این مسئله امیدواریم مجلس تصمیم مناسبی را اتخاذ کند ضمن آنکه تعامل مجلس با دولت موضوعی است که همواره مورد توجه ما قرار داشته است. الهام ابراز امیدواری کرد که اخبار منتشر شده در خصوص احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش صحت نداشته باشد.

وی همچنین در خصوص درگیری های اخیر بین روسیه و گرجستان نیز با تاکید بر لزوم حفظ ثبات و امنیت در منطقه خواستار توقف فوری این درگیری ها شد.