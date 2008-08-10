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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

حماس:

کسی از رفتن فیاض و پایان دوره دیکتاتوری وی متاسف نیست

کسی از رفتن فیاض و پایان دوره دیکتاتوری وی متاسف نیست

سخنگوی رسمی جنبش حماس تاکید کرد که هرگز از تصمیم نخست وزیر انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای کناره گیری از قدرت متاسف نیست و این تصمیم پایان دوره دیکتاتوری در کرانه باختری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، فوزی برهوم خاطرنشان کرد: سلام فیاض و دولت وی با زیر پا گذاشتن قانون اساسی، خود را به ملت فلسطین در کرانه باختری تحمیل کردند.

وی در ادامه گفت: فیاض و دولت وی به این مسئله راضی بودند که بخشی از پروژه خطرناک صهیونیستی آمریکایی و پلی برای اجرای تمامی طرح هایی که به نابودی قضیه فلسطین منجر می شوند؛ باشند.

در بخش دیگر سخنان برهوم آمده است: فیاض و دولت وی در زمان حاکمیت خود در راستای اهداف آمریکا گام برداشتند. همانطور که این دولت یک نهاد امنیتی را تاسیس کرد که وظیفه آن حمایت از اسرائیل و فراهم کردن زمینه برای اجرای پروژه تشکیل دولت یهودی بود.

لازم به ذکر است سلام فیاض که روز گذشته در صنعاء پایتخت یمن به سر می برد؛ از آمادگی خود برای تشکیل دولت انتقالی جدید فلسطین با هدف احیای وحدت میان کرانه باختری و نوارغزه و از سرگیری گفتگوهای داخلی بر اساس ابتکار عمل ابومازن خبر داده بود.

کد مطلب 730237

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