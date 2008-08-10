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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

نقد اشعار طنز اکبر اکسیر در دگرخند

نشست "دگرخند" با نقد و بررسی اشعار طنز اکبر اکسیر 21 مرداد در سالن شماره دو تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، در این نشست مجموعه اشعار طنز "زنبورهای عسل دیابت گرفته اند" و "پسته لال سکوت دندان شکن"  با حضور مولف و توسط کیومرث منشی زاده بررسی می شود.

این نشست روز دوشنبه ساعت 17 در حوزه هنری برگزار می شود.

کد مطلب 730238

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