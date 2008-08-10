نقد اشعار طنز اکبر اکسیر در دگرخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، در این نشست مجموعه اشعار طنز "زنبورهای عسل دیابت گرفته اند" و "پسته لال سکوت دندان شکن" با حضور مولف و توسط کیومرث منشی زاده بررسی می شود.

این نشست روز دوشنبه ساعت 17 در حوزه هنری برگزار می شود.