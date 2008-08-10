نرخ بیکاری 2/15 درصدی در شازند پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید عسگری پیش از ظهرامروز درجلسه دهیاران و بهورزان این شهرستان افزود: شازند به لحاظ کشاورزی، توریسم و صنعت دارای توانمندیهای زیادی است و نباید نرخ بیکاری آن تا این حد بالا باشد.

وی تصریح کرد: این شهرستان دارای واحدهای صنعتی بزرگ و کشاورزی مستعد است و برای بیکاری بالای آن فکری شود و بیش از آنکه از جوانان سایر استانها در واحد های صنعتی منطقه استفاده شود جوانان شازندی مشغول به کار شوند.

عسگری گفت: شرایط شازند به لحاظ صنعتی و کشاورزی به گونه ای است که می تواند سرمایه گذاران جدید را به خود جذب کند که ما باید زمینه های آن را فراهم کنیم.

فرماندار شازند توسعه پرورش گل و گیاه را یکی از زمینه های ایجاد اشتغال در منطقه خواند و گفت: میزان بارندگی مناسب و مساعد بودن آب و هوای این شهر زمینه ساز توسعه پرورش گل و گیاه است.

وی تعاونی روستایی را دارای نقش کلیدی در توسعه کشاورزی و تعیین معیشت مردم خواند و گفت: مطالعه و آموزش است که می تواند سلامت غذایی، توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از امکانات را ایجاد کند.

عسگری هم چنین با اشاره به نقش مهم دهیاران و بهورزان در روستاها در برخورد با حل مشکلات روستاییان گفت: مشارکت دهیاران و بهورزان وهمفکری آنان در اجرای طرح جمع آوری اقتصادی خانوارها می تواند کمک شایانی به مسئولان در برنامه ریزی بهتر این طرح کند.