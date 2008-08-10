استخراج سالانه 600 تن اکسید از معادن شهرستان جاجرم

محمد احترام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکتشاف معادن بوکسیت در جاجرم از 18 سال قبل آغاز شد که تاکنون سه میلیون و700 هزار تن از معادن آن استخراج شده است.

وی خاطرنشان کرد: با فعال بودن 12 معدن آلومینا، ذخایر معادن بوکسیت این شهرستان، 22 میلیون تن برآورد شد.

احترام، عیار بندی مواد معدنی استخراجی، تغییر ضخامت و نداشتن بنیه مالی پیمانکاران معادن را از مهمترین مشکلات معدن کاران جاجرم برشمرد.

وی تصریح کرد: شهرستان جاجرم چهار هزار و 500 هکتار انواع درختان دانه دار، هسته دار و گیاهان دارویی دارد که این تولیدات جوابگوی نیازهای 36 سال مجتمعهای آلومینیوم داخلی به مواد اولیه خواهد بود.

معادن بوکسیت آلومینای جاجرم با 260 نفر نیروی شاغل در20 کیلومتری جنوب جاجرم واقع شده است.

شهرستان جاجرم در فاصله 175 کیلومتری بجنورد قرار دارد.

