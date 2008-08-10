رفیعزاده درباره این پروژه که در 26 قسمت به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده ساخته میشود به خبرنگار مهر گفت: تا به حال برداشتهای زیادی از "بینوایان" در قالب فیلم و سریال مقابل دوربین رفته، اما من در "باد و بادگیر" سعی کردم قصه را ایرانی کنم و شرایط جامعه ایران را در نظر بگیرم.
هنرمند پشت صحنه "زیر تیغ"
نویسنده مجموعههای "ساعت شنی" و "پریدخت" در ادامه افزود: قصه "باد و بادگیر" در دهه 1320 شروع میشود و تا سال 1357 و پیروزی انقلاب ادامه پیدا میکند. اغلب اقتبا سهای خارجی از "ببینوایان" به رمان وفادارند، اما ما رمان را با شرایط جامعه ایران آداپته کردیم و این ساده نبود.
رفیعزاده که این روزها به عنوان سرپرست نویسندگان در پروژه "راه شیری" به کارگردانی سامان مقدم همکاری میکند، درباره آن گفت: این مجموعه در 78 قسمت در گروه فیلم و سریال شبکه دو به تهیهکنندگی عباسیزاده ساخته میشود و به مسائل و معضلات جامعه امروز اشاره میکند.
وی ادامه داد: سه نویسنده در نوشتن متن مجموعه "راه شیری" با من همکاری میکنند. قصهها مستقل هستند، اما در بعضی بخشها به هم پیوند میخورند. احتمالا پس از نوشتن شش قسمت از متن مجموعه، کار کلید میخورد.
هنرمند سال 85 مجموعه تلویزیونی موفق "زیر تیغ" را به تهیهکنندگی محمدعلی اسلامی و بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، هوشنگ توکلی، آتیلا پسیانی و... روی آنتن شبکه یک داشت.
نظر شما