مجلس موافقتنامه امنیتی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با تصویب نمایندگان مجلس، ایران و بوسنی هرزگوین در زمینه مبارزه با هر گونه فعالیت در سرزمین طرفین علیه امنیت ملی طرف دیگر، پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مبارزه، تهیه، تولید، توزیع، مبادله، قاچاق و مصرف غیر قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیایی و نیز پیشگیری از اعتیاد و انجام اقدامات هماهنگ جهت ریشه کنی مواد مخدر همکاری می کنند.

همچنین مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته ای، مواد رادیواکتیو و نیز مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک و پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه سوء استفاده از زنان و کودکان و مبارزه با اعمال مجرمانه علیه جان و مال افراد و سوء استفاده و ایذاء جنسی و دیگر جرایم منافی عفت عمومی از دیگر زمینه های همکاری امنیتی ایران و بوسنی و هرزگوین است.

بر اساس دیگر بندهای این موافقتنامه دو کشور در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق آثار تاریخی، میراث فرهنگی و نیز ارتقاء روش ها و ابرازهای حفظ و اعاده نظم و امنیت عمومی و مدیریت بحران از جمله آدم ربایی و هواپیما ربایی همکاری خواهند کرد.

بر اساس ماده واحده این موافقتنامه که با 160 رای به تصویب رسید در موضوعات مندرج در موافقتنامه دو کشور ایران و بوسنی و هرزگوین اجازه تبادل اسناد خواهند یافت.