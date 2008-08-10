مجموعه "زمین آسمانی" در پایان راه

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در هفت قسمت 30 دقیقهای به سفارش گروه کودک و نوجوان و تهیهکنندگی احسان نیلی در خرمشهر ساخته میشود و روایتگر خانوادهای است که هنگام جنگ از خرمشهر به تهران رفتهاند. آنها بعد از سالها تصمیم میگیرند دوباره به خرمشهر برگردند.
تمام لوکیشنهای "زمین آسمانی" در خرمشهر بود و حمید مظفری، رحیم نوروزی، مالک حدپور سراج، هادی قمیشی، مارال فرجاد، روناک یونسی، محراب رضایی و صادق مقدم در آن نقشآفرینی میکنند. به گفته تهیهکننده هفته آینده این مجموعه برای پخش در اختیار شبکه یک قرار میگیرد.
تصویربرداری "زمین آسمانی" اوایل خرداد به پایان رسید. از عوامل این پروژه میتوان به حسن مشکلاتی نویسنده، علی عالمی مدیر تصویربرداری، امیر ادیبپرور تدوینگر، سعید ذهنی آهنگساز، هادی افشار صدابردار، بابک شعاعی طراح گریم، شهرام قدیریفر طراح صحنه و لباس، عزیز علیزاده مدیر تولید و هوشنگ قنواتیزاده برنامهریز اشاره کرد.
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