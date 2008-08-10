بزرگترین طرحهای شوم آمریکا درعراق تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه القدس العربی چاپ لندن با اشاره به طرحهای شوم اشغالگران آمریکایی طی 5 سال اشغال نظامی عراق نوشت : ما باید اعتراف کنیم که نیروهای اشغالگر آمریکایی مستقر درعراق از سال 2003 میلادی تاکنون سه پروژه بزرگ استعماری را در این کشورمسلمان عربی به اتمام رساندند.



این روزنامه نخستین طرح شوم استعماری را ساخت بزرگترین سفارتخانه آمریکا درعراق برشمرد و عنوان کرد : این سفارتخانه که درمنطقه الخضرا تحت تدابیر شدید امنیتی واقع شده است بزرگترین سفارتخانه درجهان به شمار می رود .



روزنامه مذکوردومین طرح شوم آمریکاییها درعراق را تلاش برای کشیدن دیوارهای جدایی بین آحاد ملت عراق و ضربه زدن به وحدت ملی این کشورعنوان کرد و یاد آورشد: تعداد دیوارهای کشیده شده دربغداد به 12 دیوار رسیده است که برحسب نقشه تقسیم طایفه ای ازسوی اشغالگران آمریکایی ترسیم شده است که سیاستمداران آمریکا مستقردر منطقه الخضرا بغداد به بهانه تحمیل واقعیت برملت عراق این نقشه را ریخته اند .



القدس العربی دیوارهای کشیده شده دربغداد را شبیه به دیوارنژاد پرستانه حائل درسرزمین های اشغالی فلسطین دانست و بیان کرد : نقشه دیوارهای ترسیم شده دربغداد مشابه نقشه دیوارنژاد پرستانه حائل صهیونیستها در فلسطین اشغالی است که هدف از احداث آن جدا کردن سنی ها ازشیعیان ، عربها از کردها ومسیحیان ازمسلمانان است بنابراین مادامی که این اقدام به سود منافع سیاسی اشغالگران باشد هیچ تفاوتی درمیان این طرحهای شوم درعراق و فلسطین دیده نمی شود.



روزنامه مذکورنوشت : نیروهای اشغالگر آمریکایی اهالی شیعه شهرک صدر بغداد را به بهانه حمایت جانی از آنها با سیم های خاردارو موانع نظامی به طول سه مایل و به ارتفاع سه متر زندانی کردند. درحالی که شهرهای فلوجه ، القائم ، سامرا ، حدیقه از طریق حفر خندق ، نصب موانع ثابت و متحرک نظامی و سیم های خارداراز هم جدا شدند .



روزنامه عرب زبان هدف اصلی اشغالگران آمریکایی از احداث اینگونه دیوارهای نژاد پرستانه طایفه ای را محروم کردن فرزندان ملت عراق از ارتباط و دیدارهای عادی با یکدیگربرشمرد و تصریح کرد: هدف عمده آنها فقط سیطره برعراقیها براساس طرحهای شوم استعماری است .



القدس العربی سومین طرح شوم استعمارگران آمریکایی درعراق راساخت زندانهای مخوف دانست و عنوان داشت: پس از آنکه بازداشتگاهها و زندان های عراق مملو ازاسرای عراقی شد نیروهای آمریکایی به فکر ساخت زندان های جدید افتادند .



این روزنامه اضافه کرد: نیروهای اشغالگرآمریکا درابتدای ماه جولای اعلام کردند یکی ازبزرگترین زندانهای مستحکم آمریکا درعراق نزدیک است به زودی تکمیل گردد .



روزنامه مذکوربا اشاره به اینکه علاوه برآن، نیروهای آمریکایی اقدامات لازم را برای پایان دادن به ساخت زندان خان بنی سعد دراستان دیاله انجام داده اند، نوشت: دولت آمریکا بر این باور است که ساخت زندان ها درعراق نسبت به دیگر طرحها و پروژها باید در راس اولویت کاری قرار گیرد .



روزنامه القدس العربی درپایان نوشت : ساخت این زندان های مخوف درعراق ثابت کرد که نیروهای اشغالگر آمریکایی با وجود فساد مالی کلانشان در عراق قادرند فقط درجهت تامین منافع خود و اجرای طرحهای استعمارگرانه تلاش کنند.

کد مطلب 730255