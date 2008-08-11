بکارگیری نگهبان زن در استخرهای زنانه و تالارهای عروسی

سرهنگ محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در حال حاضر بنا به درخواست مسئولان تالارهای عروسی واستخرهای زنانه ، نگهبان محله زن جهت جلوگیری از فیلم برداری به وسیله تلفن همراه در تالارهای عروسی واستخرهای زنانه مستقر می شوند .

وی با اعلام اینکه نگهبان محله زن در اماکن مورد رفت و آمد زنان به کارگرفته می شود ، گفت: 280 نفر نگهبان محله زن جهت حفظ امنیت بانوان در استخرها، پاساژها، تالارهای عروسی و پارک زنان در شهرهای تهران ، گیلان و قم به کار گرفته شده است.

رئیس مرکز انتظامی ناجا اظهار داشت: در قم بنا به درخواست برگزار کنندگان مجالس عروسی ، نگهبان محله زن در مقابل تالارها مستقر می شوند که تلفن همراه دوربین دار زنان را تحویل می گیرند و پس از پایان مجلس عروسی تلفن آنان باز پس داده می شود.

حسینی هدف از این اقدام را افزایش احساس امنیت بانوان در مجالس عروسی و استخرهای زنانه دانست و گفت: با این اقدام امکان سوء استفاده از تصویرهای استخرهای زنان و یا تالارهای عروسی به صورت چشمگیر کاهش یافته است.

رئیس مرکز انتظامی ناجا همچنین از بکارگیری نگهبان محله زن در خطوط تندرو اتوبوسرانی تهران ( BRT) خبر داد و گفت: به جهت افزایش آمار سرقت کیف زنان در این خطوط ، تصمیم گرفته شده در هر ایستگاه این خطوط دو نگهبان محله زن به کار گرفته شود.

وی گفت: استفاده از نگهبان زن در این خطوط باعث کاهش 70 درصدی سرقت وکیف قاپی زنان شده است و طی یک ماه گذشته 12 سارق زن که اقدام به سرقت کیف زنان کرده بودند ، دستگیر شدند.

حسینی از اقدامات دیگر نگهبان محله زن را حفظ امنیت پارک بانوان ذکر کرد و گفت: در حال حاضر امنیت داخل پارک زنان توسط نگهبان محله زن تامین می شود.

وی افزود: نگهبانان محله زن پس از بهره گیری آموزشهای لازم به کارگرفته می شوند.