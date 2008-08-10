اختصاص 12 میلیارد ریال برای ساخت مجتمع فرهنگی - هنری ارشاد شهرستان مانه و سملقان

اسماعیل مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله اول و دوم این مجتمع اکنون با پیشرفت فیزیکی 94 درصد در حال اجراست.

وی تصریح کرد: تاکنون 150 میلیون ریال از محل اعتبارات اولیه برای خرید میز و صندلی، قفسه، کتاب، تجهیزات کتابخانه تخصصی و وسایل سمعی - بصری هزینه شده است.

مقدس اظهار داشت: تنها کتابخانه عمومی شهر آشخانه که از سال 58 تاکنون به صورت اجاره ای بوده از پارسال با اعتبار اولیه 120 میلیون تومان با زیربنای بیش از دو هزار و 500 متر مربع در محل بوستان وحدت این شهر در حال ساخت است.

وی بیان کرد: هم اکنون 24 کانون فرهنگی - مذهبی در مساجد این شهرستان فعال است که از این تعداد 15 کانون در شهر آشخانه و 9 کانون در شهرهای پیش قلعه و قاضی و روستاهای پرجمعیت دایر است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مانه و سملقان همچنین از فعالیت هشت انجمن خوشنویسی، هنرهای تجسمی، تئاتر، موسیقی، نهج البلاغه و قرآن در این شهرستان خبر داد.

شهرستان مانه و سملقان در 35 کیلومتری بجنورد، مرکز خراسان شمالی، واقع شده است.