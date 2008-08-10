احسان نیلی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: علیرضا کاظمی‌پور اخیراً نگارش فیلمنامه "پله پله تا خدا" را به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک شروع کرده است. مضمون فیلم اجتماعی است و درباره دو بچه است که در مرکز بهزیستی بزرگ شده‌اند و... هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.

وی درباره پذیرش تهیه‌کنندگی این پروژه گفت: طرح "پله پله تا خدا" خوب و متفاوت است و به بچه‌های بهزیستی می‌پردازد که کمتر به آنها پرداخته شده است. از سوی دیگر قصه ماورایی است و همین مسئله من را برای تهیه این پروژه ترغیب کرد.