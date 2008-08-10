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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

کاظمی‌پور فیلمنامه "پله پله تا خدا" را می‌نویسد

کاظمی‌پور فیلمنامه "پله پله تا خدا" را می‌نویسد

نویسنده مجموعه تلویزیونی "میوه ممنوعه" هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه فیلم 90 دقیقه‌ای "پله پله تا خدا" است.

احسان نیلی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: علیرضا کاظمی‌پور اخیراً نگارش فیلمنامه "پله پله تا خدا" را به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک شروع کرده است. مضمون فیلم اجتماعی است و درباره دو بچه است که در مرکز بهزیستی بزرگ شده‌اند و... هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.

وی درباره پذیرش تهیه‌کنندگی این پروژه گفت: طرح "پله پله تا خدا" خوب و متفاوت است و به بچه‌های بهزیستی می‌پردازد که کمتر به آنها پرداخته شده است. از سوی دیگر قصه ماورایی است و همین مسئله من را برای تهیه این پروژه ترغیب کرد.

کد مطلب 730267

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