قم برای اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس نا امن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان، طرح مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس از ابتدای سال جاری توسط پلیس استان قم به مرحله اجرا گذاشته شد.
خورشیدوند ادامه داد: با اجرای این طرح طی چهار ماهه اول سال جاری 36 نفر از اراذل و اوباش بنام، مزاحمان نوامیس و بر هم زنندگان نظم و امنیت شهروندان دستگیر شدند.
وی افزود: پلیس قم با اجرای طرح امنیت اخلاقی طی این مدت بیش از هزار نفر را دستگیر و نسبت به ارشاد، راهنمائی و مشاورههای مختلف اقدام کرد.
فرمانده انتظامی استان قم با اعلام این که این قبیل طرحها همچنان ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: مرحله دیگری از این طرحها که اخیراً به اجرا گذاشته شد، چند تیم ویژه طی عملیاتی غافلگیرانه از 15 منزل مسکونی، قلعه و سفرهخانه سنتی بازرسی و تعداد چهار نفر از اراذل و اوباش تحت تعقیب را دستگیر کردند.
وی خاطر نشان کرد: متهمان که دارای اتهاماتی از قبیل تجاوز به عنف، آدم ربائی، ایراد صدمه بدنی و... بودند در تحقیقات پلیس به بزههای انتسابی اعتراف کردند و پس از معرفی به مرجع قضائی با صدور قرارهای مناسب روانه زندان شدند.
سردار خورشیدوند در پایان با هشدار به حمل کنندگان چاقوهای نامتعارف گفت: بر اساس تحقیقات پلیس، همراه داشتن اینگونه چاقوها، جسارت نزاع با دیگران در نهایت انگیزه ارتکاب جرم را افزایش میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که پلیس با اجرای طرحهای مبارزه با اراذل و اوباش و امنیت اخلاقی، استان قم را برای اراذل و اوباش ناامن کرده است، گفت: این طرحها همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان، طرح مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس از ابتدای سال جاری توسط پلیس استان قم به مرحله اجرا گذاشته شد.
نظر شما