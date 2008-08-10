قم برای اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس نا امن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و ‏ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان، طرح مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس از ابتدای سال جاری توسط پلیس استان قم به ‏مرحله اجرا گذاشته شد.‏



خورشیدوند ادامه داد: با اجرای این طرح طی چهار ماهه اول سال جاری 36 نفر از اراذل و اوباش بنام، مزاحمان نوامیس و بر هم زنندگان ‏نظم و امنیت شهروندان دستگیر شدند.‏



وی افزود: پلیس قم با اجرای طرح امنیت اخلاقی طی این مدت بیش از هزار نفر را دستگیر و نسبت به ارشاد، راهنمائی و مشاوره‌های مختلف ‏اقدام کرد.‏



فرمانده انتظامی استان قم با اعلام این که این قبیل طرح‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: مرحله دیگری از این طرح‌ها که اخیراً به ‏اجرا گذاشته شد، چند تیم ویژه طی عملیاتی غافلگیرانه از 15 منزل مسکونی، ‌قلعه و سفره‌خانه سنتی بازرسی و تعداد چهار نفر از اراذل و ‏اوباش تحت تعقیب را دستگیر کردند.‏



وی خاطر نشان کرد: متهمان که دارای اتهاماتی از قبیل تجاوز به عنف، آدم ربائی، ایراد صدمه بدنی و... بودند در تحقیقات پلیس به بزه‌های ‏انتسابی اعتراف کردند و پس از معرفی به مرجع قضائی با صدور قرار‌های مناسب روانه زندان شدند.‏



سردار خورشیدوند در پایان با هشدار به حمل کنندگان چاقو‌های نامتعارف گفت: بر اساس تحقیقات پلیس، همراه داشتن اینگونه چاقو‌ها، ‏جسارت نزاع با دیگران در نهایت انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.‏

