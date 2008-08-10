  1. هنر
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

جشنواره فیلم آمریکای لاتین از یوسا تجلیل کرد

جشنواره فیلم آمریکای لاتین از یوسا تجلیل کرد

هفتمین جشنواره فیلم آمریکای لاتین که شب گذشته در پرو افتتاح شد، از ماریو بارگاس یوسا نویسنده مطرح این کشور تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم افتتاحیه این جشنواره در سینما "اولد مترو" لیما با نمایش فیلم "پانتالئون و دیدار" که بر اساس داستانی از یوسا ساخته شده است، گشایش یافت.

در این مراسم که شخصیت ها و هنرمندان مطرح آمریکای لاتین از جمله ماریا دو مدیروس بازیگر پرتغالی، کلاوس ادر کارگردان آلمانی، ساندرا کوگت کارگردان برزیلی، سیلویا کائوزی کارگردان آلمانی و غیره حضور داشتند، بخش هایی از زندگینامه ماریو بارگاس یوسا و مصاحبه هایی از وی در قالب فیلم مستند پخش شد. او در این فیلم از رابطه خود با سینما سخن گفته بود.

جشنواره فیلم آمریکای لاتین دیشب در پرو آغاز شد و قرار است حدود 100 فیلم از کشورهای شیلی، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، کوبا، مکزیک، پرو، ونزوئلا، اسپانیا، اروگوئه و آلمان (به عنوان مهمان افتخاری) به نمایش در آید. جشنواره تا 15 آگوست ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 730270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها