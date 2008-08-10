جشنواره فیلم آمریکای لاتین از یوسا تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم افتتاحیه این جشنواره در سینما "اولد مترو" لیما با نمایش فیلم "پانتالئون و دیدار" که بر اساس داستانی از یوسا ساخته شده است، گشایش یافت.

در این مراسم که شخصیت ها و هنرمندان مطرح آمریکای لاتین از جمله ماریا دو مدیروس بازیگر پرتغالی، کلاوس ادر کارگردان آلمانی، ساندرا کوگت کارگردان برزیلی، سیلویا کائوزی کارگردان آلمانی و غیره حضور داشتند، بخش هایی از زندگینامه ماریو بارگاس یوسا و مصاحبه هایی از وی در قالب فیلم مستند پخش شد. او در این فیلم از رابطه خود با سینما سخن گفته بود.

جشنواره فیلم آمریکای لاتین دیشب در پرو آغاز شد و قرار است حدود 100 فیلم از کشورهای شیلی، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، کوبا، مکزیک، پرو، ونزوئلا، اسپانیا، اروگوئه و آلمان (به عنوان مهمان افتخاری) به نمایش در آید. جشنواره تا 15 آگوست ادامه خواهد داشت.