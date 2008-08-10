امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت، ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: افزایش میل مسافران داخلی و خارجی به سفر به واسطه امن بودن و آرامش داشتن مسافران در استان و کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دشمنان و بدخواهان نظام قصد دارند با ایجاد تخطئه و تفرقه در بین افکار مردم فضای کشور را نا امن جلوه دهند که خوشبختانه هر روز بر اقتدار و امنیت ایران و ایرانی در جهان افزوده می شود.

رئیس کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در ادامه با اشاره به افزایش میزان غریق در استان طی تابستان امسال به واسطه افزایش سفر مسافران به استان در عین حال بر حضور مستمر ناجیان غریق در طرحهای دریا تاکید کرد.

قناعت با بیان اینکه میل به سفر اکنون در جامعه ایرانی رو به افزایش است، تصریح کرد: دستگاههای متولی طرحهای دریا در استان باید زمینه های رفاه، آسایش و راحتی را برای مسافران فراهم سازند.

این مسئول سیاسی استان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی متولی طرحهای دریا باید بازرسی ها و نظارت های خود را در بحث سالم سازی دریا بیشتر کنند، یادآور شد: نمازخانه های فعال در طرحهای دریا باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه قالب افراد غرق شده در سواحل دریای مازندران را مسافران و افراد غیربومی تشکیل می دهند در عین حال از رسانه ملی و خبرگزاری ها خواست تا مسافران کشور را بیشتر با نحوه استفاده از دریا و سواحل آشنا کنند.

رئیس کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران همچنین از متولیان ساماندهی و اجرای طرحهای گردشگری در پارکهای جنگلی خواست تا نسبت به حفظ، حراست و نظافت از عرصه های منابع طبیعی تلاش جدی تری داشته باشند.

قناعت به دستگاههای اجرایی مازندران توصیه کرد: همکاری های خود را با شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی برای خرید سفر کارت کارکنان دستگاههای خود بیشتر کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز با تایید افزایش میزان غریق در استان گفت: افزایش حجم مسافر در دریا و گرمای بیش از حد هوا دلیل اصلی افزایش میزان غریق در سواحل استان است.

رحمت عباس نژاد از مجریان طرحهای دریا و ناجیان غریق خواست تا نظارت خود را در ساحل برای فراهم سازی امنیت مسافران فراهم کنند.

بر اساس آمار از آغاز فصل تابستان و اجرای طرحهای دریا، متاسفانه حدود 90 نفر در سواحل مازندران غرق شدند که این آمار افزایش بیش از 50 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.