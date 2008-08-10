خبرنگاران به توانمندسازی جامعه کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بهرام پور روز یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران گلستان افزود: خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی نباید در برابر محرومیتها و مشکلات در جامعه بی تفاوت باشند.

وی اظهار داشت: قلم خبرنگار باید آرام و منصفانه باشد و در جهت توسعه و پیشرفت جامعه حرکت کند.

وی تصریح کرد: برای ارتقای سطح علمی اهالی مطبوعات دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی در سطح استانها برگزار می شود.

به گفته بهرام پور، علاوه بر این، بسته های آموزشی نیز برای فعالان رسانه و مطبوعات در استانها ارسال می شود.

مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر مدیران اجرایی با اصحاب رسانه در جامعه تاکید کرد.

یحیی محمود زاده استاندار گلستان نیز گفت: صداقت و امانتداری دو ویژگی بارز خبرنگار است که رعایت نشدن آن موجب بی اعتمادی مردم می شود.

وی اظهار داشت: نشریات و رسانه ها نباید خدمات مطلوب دولت را نادیده بگیرند و باید به تقویت مدیران بیندیشند.

محمودزاده تصریح کرد: مطبوعات نگرش همه حانبه و برنامه ریزی شده نسبت به توسعه استان داشته باشند و در جهت وحدت و همگرایی بیشتر گام بردارند.