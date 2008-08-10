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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

"زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی" فردا بررسی می‌شود

"زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی" فردا بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب "زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی" با حضور دکتر نصرالله حکمت مؤلف این کتاب،‌ دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر محسن کدیور فردا دوشنبه 21 مرداد در سرای دائمی اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب را که دکتر نصرالله حکمت نگاشته است نشر الهام به چاپ رسیده است.

این نشست، ساعت 17 تا 19 یکشنبه 21 مردادماه با حضور دکتر رضا داوری، دکتر محسن کدیور و مؤلف این کتاب در سرای دائمی اهل قلم برگزار می‌شود.

فارابی را به‌جد می‌توان مؤسسه فلسفه اسلامی دانست از این بابت وی فردی به‌غایت مهم برای فهم تفلسف و تفکر اسلامی در طول مدت چهارده قرنی که از حیاتش می‌گذرد قلمداد می‌شود.

با وجود این اهمیت، ما از اندیشه‌های فلسفی وی چندان مطلع نیستیم. یکی از بهترین کتبی که وجوه فلسفی اندیشه‌های فارابی را مورد توجه قرار داده کتاب دکتر داوری با عنوان " فارابی مؤسس فلسفه اسلامی" قلمداد می‌شود.

سرای اهل قلم در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 10 واقع است.
 

کد مطلب 730278

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