به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب را که دکتر نصرالله حکمت نگاشته است نشر الهام به چاپ رسیده است.
این نشست، ساعت 17 تا 19 یکشنبه 21 مردادماه با حضور دکتر رضا داوری، دکتر محسن کدیور و مؤلف این کتاب در سرای دائمی اهل قلم برگزار میشود.
فارابی را بهجد میتوان مؤسسه فلسفه اسلامی دانست از این بابت وی فردی بهغایت مهم برای فهم تفلسف و تفکر اسلامی در طول مدت چهارده قرنی که از حیاتش میگذرد قلمداد میشود.
با وجود این اهمیت، ما از اندیشههای فلسفی وی چندان مطلع نیستیم. یکی از بهترین کتبی که وجوه فلسفی اندیشههای فارابی را مورد توجه قرار داده کتاب دکتر داوری با عنوان " فارابی مؤسس فلسفه اسلامی" قلمداد میشود.
سرای اهل قلم در خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 10 واقع است.
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