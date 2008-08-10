دولتمردان مباحث ایدئولوژیک خلق نکنند/مشکلات اقتصادی مهمترین مسئله کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در جمع هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید ضروری خواندن سرایت سنت های حسنه در سپاه همچون نگاه عمیق به مسائل، دشمن شناسی، اطلاعت از رهبری و ... در میان عموم جامعه، گفت: باید به وحدت ملی کشور توجهی رکنی داشته باشیم و مناقشات حاشیه ای و کوچک در این زمان سم مهلک است.

وی با بیان اینکه سپاه یک شجره طیبه است و در طول مسیر پرفراز و نشیب انقلاب حرکت های سپاه از یک تیزبینی و اصالت برخوردار بوده است، گفت: سپاه با همه حیثیت انقلاب عجین است و ما کمتر دستگاه و نهادی را داریم که اینطور باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: سپاه درطول انقلاب اسلامی تجربه های متفاوتی راگذرانده است مثلا دراوایل انقلاب با ناامنی ها و تجزیه طلبی ها و سپس در برخورد با جریان معیوب بنی صدر و نفاق سپاه خوش درخشید و یک رکن بود و در دوران دفاع مقدس و بعد از آن همواره سپاه در میدان بود اینکه سپاه در همه شرایط خود را متوازن کند، قابل تامل است.

لاریجانی تصریح کرد: سپاه هیچگاه دچار نسیان و خواب آلودگی در مواجهه با ماموریت هایش نشد و امروز هم کارهای بزرگی بر عهده سپاه است .

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بعضی از مقاطع بسیاری از دستگاه ها در مورد ماموریت های خود دچار خواب آلودگی و غفلت شده اند اظهار داشت: سپاه هیچ گاه از بار مسئولیت خود شانه خالی نکرد.

وی افزود : ما در عالم سیاست دو نوع نهاد و انسان داریم. انسانها و نهادهای محافظه کار که فقط ویترین هستند و برای دوران پیروزی ساخته شده اند و نوع دوم انسانها و نهادهایی هستند که وارد میدان می شوند، هزینه می کنند و چرخ زمانه را تغییر می دهند. محافظه کاران یک عمر طبیعی دارند و می روند اما نهادهای مسئولیت شناس اهل ریسک هستند تا حرف حق را به کرسی بنشانند و به همین خاطر جاودان می مانند و سپاه پاسداران اینگونه زیست.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه نقطه قوت سپاه در این است که موضوع جهاد در سپاه یک مسئله زنگ زده و غیر شفاف نیست، گفت: ما هروقت در شورای امنیت ملی بار سنگینی را داشتیم سپاه از آن استقبال می کرد و به سمت انجام آن حرکت می کرد چون خصوصیت جهادی در سپاه زنده است.

لاریجانی گفت: بسیاری از قدرتهای بزرگ جهان قدرت روی کاغذ هستند و در میدان ناتوان می باشند.

وی در مورد تبلیغات رسانه های غربی در مورد مفهوم جهاد و تلاش برای خدشه دار کردن این مفهوم با انگ تروریستی گفت: در سفری که به آلمان داشتم در یک ضیافت شام مقامات آلمانی مرتب ما را نصیحت می کردند که با آمریکا درگیر نشوید چون آنها به شما ضربه می زنند و شما 50 سال به عقب باز می گردید. بعد از همه این حرف ها یک پیرمردی که از فرماندهان جنگ جهانی دوم در آلمان بود در گوش من گفت این حرف ها را بشنوید ولی باور نکنید. همین کسانی را که این حرفها را به شما می زنند شما را در دل تحسین می کنند.

لاریجانی گفت: تعریف جدید اقتدار در شرایط جدید این است که شما بتوانید روی اراده دیگران تاثیر بگذارید و ما با اینکه اهل تعرض نیستیم و نگاه ریبه آمیزی به کشورهای اطراف نداریم اما این تاثیر گذاری را داریم.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم که مدتی در سپاه بودم، از فرهنگ سیال اسلامی جاری در سپاه به عنوان یک نقطه قوت یاد کرد و گفت: تمسک به راه امام باقیات و صالحات شماست.

رئیس مجلس افزود : زمانی می گفتند که نظرات و سخنان امام مربوط به دوره خاصی است. بله وجوهی از سخنان امام مربوط به حوادث زمان است اما بسیاری از سخنان امام صراط را مشخص می کند و صراط در طول زمان تغییر نمی کند.

وی خصوصیت دیگر سپاه را اطلاعات محض از رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این یک بحث احساسی نیست بلکه جزو سرشت سپاه است.

لاریجانی با اشاره به مباحثی در عالم سیاست همچون بحث مولوی - ارشادی گفت: این بحث ها برای کسانی است که می خواهند از زیر چیزی در بروند اما سپاه نظرات رهبری را حتی اگر دستور هم نباشد اجرا می کند.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: داشتن پیچدگی ذهنی و رشد عقلی در برخورد با مسائل انقلاب یک اصل است و در دیپلماسی یک مومن نمی تواند سطحی باشد بلکه باید پیچیده باشد.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشورمان در مواجهه با آمریکا گفت: آنها دیگر صدام و منافقین را به جلو نفرستاده اند بلکه خودشان آمده اند و این نشان می دهد که شرایط بسیار پیچیده است. ما هیچ گاه در دوران انقلاب چنین شرایط پیچیده ای را نداشتیم.

لاریجانی با اشاره به استفاده ابزاری قدرتهای بزرگ از سازمان های بین المللی گفت: سابقه نداشته است که آنها از سازمان های بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی تا این اندازه ساده استفاده کنند.

وی با اشاره به طرح مدالیته بین ایران و آژانس گفت: این طرح موفقی بود البته ما باید کاغذهایی که آژانس در تایید ما صادر می کرد به شورای حکام می بردیم و تایید می گرفتیم و همین که بعد از پایان طرح مدالیته آنها قطعنامه ای علیه ما صادر کردند نشان از استفاده ابزاری آنها از آژانس بود.

رئیس مجلس با بیان اینکه مسئله غرب و آمریکا با ایران مسئله هسته ای و حتی حقوق بشر نیست، گفت: مسئله آنها تغییر تراز ایران است.

لاریجانی گفت: کسب رضایت مردم بعد از کسب رضایت الهی یک رکن است و در شرایط فعلی مسائل اقتصادی، معیشتی و تورم مهمترین مسئله کشور است ما احتیاج نداریم که دولتمردان مرتبا مباحثی ایدئولوژیک خلق کنند بلکه باید به دنبال رفع مشکلات اقتصادی کشور باشند.

وی ادامه داد: سپاه بزرگترین قدرت موشکی منطقه است و ما ابایی در گفتن این حرف نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی استراتژی مجلس هشتم را تلاش برای حل مسائل اصلی کشور و جا انداختن فرهنگ قانونگرایی توصیف کرد و گفت: ما باید ابزار لازم برای گسترش خدمات دولت را فراهم کنیم.

وی سپس به موضوع رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: رای اعتماد ما به معنای نقص نداشتن این افراد نبود ، ما به داشتن آرایش کامل دولت فکر می کردیم و این برای ما مهم بود که وزارتخانه کلیدی چون اقتصاد همچنان با سرپرست اداره نشود.

لاریجانی با بیان اینکه امروز مجلس منتظر است تا دولت لوایح و طرح هایی را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند، گفت: همه باید تلاش خودمان را صرف مسائل اصلی کشور کنیم.