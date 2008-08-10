نظام توزیع کالا در ایران نیازمند یک بازمهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در دومین همایش سراسری ایران کد در تهران گفت : در صحنه توزیع کالا ، کشور نیازمند رقابتی شدن است، زیرا طی 30 سال اخیر سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه صورت گرفته که غالبا منطق ساده ای برای پشتوانه خود دارد به نحوی که این منطق این گونه بوده که تولید بیشتر به معنای رقابت بیشتر در قیمت کالاها است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر خلاف تصورات اولیه زمانی که این حجم از کالای تولیدی قصد رد شدن از گلوگاه و قیف نظام توزیع را دارد به دلیل عدم رقابتی بودن سیستم توزیع این کار با مشکلات متعددی مواجه می شود.

وی تصریح کرد: اطلاع مردم از قیمت ، کیفیت کالا و گردش سریع اطلاعات از جمله فاکتورهای نظام توزیع رقابتی که هم اکنون نظام توزیع هوشمند نبوده و به همین دلیل کالاها به صورت یکسان درجامعه توزیع نمی شود.

مفتح ادامه داد: این باز مهندسی نظام اقتصادی نیازمند کاهش طبقات عمده فروشی است که متاسفانه بسترهای لازم برای کاهش این طبقات در حد استاندارد مهیا نیست در حالی که باید سطح توقع عمده فروشی را به حداقل کاهش داد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: هم اکنون ضریب همبستگی قیمتهای داخلی با نوسانات قیمت جهانی بسیار بالا و در حدود 80 درصد از که در هیچ یک از کشورهای اطراف ایران این موضوع شایعه نیست به نحوی که حتی کشورهایی که در همسایگی ایران قرارداشته و صد درصد مواد اولیه تولیدی خود را از خارج تامین می کند چنین وابستگی را به نوسانات جهانی قیمت ها تجربه نمی کند.

وی ادامه داد: باید در طبقات عمده فروشی اعم از مواد اولیه و محصول نهایی نیازمند بازنگری هستیم، ضمن اینکه وجود یک بانک اطلاعاتی قوی برای حرکت به سمت رقابتی کردن نظام توزیع امری ضروری است.

مفتح با تاکید بر اهمیت ایجاد یک مرجع یک لیدردر بازار اظهار داشت: یکی از خلاهای بزرگ در خرده فروشی نبود یک مرجع است که باید هر چه سریعتر ایجاد شود، ضمن اینکه در این میان ضرورت تغییر بازار از یک بازار فشاری به یک بازار کششی امری ضروری است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: یکی از شاخصه های نظام توزیع سنتی نسبت به مدرن فشاری بودن بازار است که به نظر می رسد باید یک زبان مشترک فنی برای این قضیه ایجاد شود به نحوی که کالای بی هویت اجازه توزیع در بازار را نداشته باشد.

به گفته وی نظام کدینگ کالا فراتر از یک کار مفید ، نقطه شروعی برای تمامی تحولات در نظام بازرگانی کشور و بازمهندسی آن است که باید با توجه به تمامی مشخصات ایران هر چه سریعتر به صورت گسترده عملیاتی شود.