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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

عبدالرحمن العطیه:

روابط ایران با اعراب در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس بررسی می شود

روابط ایران با اعراب در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس بررسی می شود

دبیر شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: در نشست آتی این شورا درباره روابط ایران با کشورهای عربی بحث و تبادل نظر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر " عبدالرحمن العطیه " دبیر شورای همکاری خلیج فارس درگفتگو با روزنامه الایام بحرین گفت : در نشست آینده اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره روابط ایران با این کشورها یا توجه به تحولات و اظهارات صریح ایرانیان مذاکراتی انجام می شود.

به گفته عبدالرحمن العطیه نشست عادی وزیران امورخارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در روز هفتم ماه آتی میلادی (17 شهریور) در جده برگزار می شود.

دبیر شورای همکاری خلیج فارس همچنین تصریح کرد: در این نشست علاوه بر بررسی روابط  ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، درباره موضوع جزایر سه گانه ( ایرانی) و تحولات مربوط به پرونده هسته ای ایران نیز بحث و تبادل نظراتی صورت می گیرد.

وی درادامه درباره اظهارات اخیریک مقام ایرانی گفت : این اظهارات نه تنها به اعتماد سازی و احترام حسن همجواری کمک نمی کند، بلکه منطقه خلیج ( فارس ) را وارد بحرانهای جدید می کند.

عبدالرحمن العطیه درپاسخ به این پرسش که موضعگیری جدیدی درباره اظهارات مقامات ایرانی ندارد، گفت: ما از طرف ایرانی خواستار ارائه توضیحاتی در این زمینه شدیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

منوچهر محمدی اخیرا اعلام کرد : بحرانی که در آینده منطقه حاشیه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد به مشروعیت حکومت های پادشاهی مربوط می شود .

کد مطلب 730291

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