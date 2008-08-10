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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۵

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "سوی توسعه" 21 مرداد در رادیو تجارت موضوع سهام مخابرات در بورس را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 11:35 با حضور دکتر علی رحمانی مدیر عامل بورس و اوراق بهادار و دکتر عبدی استاد دانشگاه و اقتصاددان روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "سرمایه فردا" دوشنبه 21 مرداد ساعت 13:15 در رادیو تجارت به موضوع آموزش بورس و اصطلاحات خاص آن می‌پردازد.

ـ برنامه "دنیای نو" سه‌شنبه 22 مرداد ساعت 19:30 در رادیو تجارت به سردبیری رویا غندالی به موضوع نجوم می‌پردازد. در این برنامه انواع تلسکوپ‌ها هم بررسی می‌شود. 

ـ طنز کودک و مشکلات ترجمه گفتارهای طنزآمیز در برنامه "طنز گفتار" رادیو گفتگو سه شنبه 22 مرداد ماه ساعت 23 بررسی می‌شود. این برنامه به سردبیری حمیدرضا فرجامی روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "لحظه‌های عبور" دوشنبه 21 مرداد در رادیو سلامت با حضور دکتر بهرامی به موضوع خانواده‌های طلاق می‌پردازد. 

ـ برنامه "نقد سلامت" دوشنبه 21 مرداد با حضور دکتر سردار روز بهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا به موضوع مزاحمان خیابانی و پوشش نامناسب  می‌پردازد.

کد مطلب 730292

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