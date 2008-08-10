تیم ملی والیبال عازم ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو به منظور آماده سازی بازیکنان تیم ملی والیبال برای شرکت در نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا برپا می شود.

سعید معروف، مهدی مهدوی، محمد محمدکاظم، محسن عندلیب، منصور زادون، حمزه زرینی، آرش صادقیانی، آرش کشاورزی، فرهاد نظری افشار، علیرضا نادی، حسام بخششی، حامد رضایی، جواد محمدی نژاد، سید محمد موسوی عراقی، مجتبی عطار، عبدالرضا علیزاده و احسن الله شیرکوند نفراتی هستند که ضمن برپایی اردو در بورسای ترکیه به هنگام برگزاری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال به میدان می روند.

"بورسا" محل کمپ تیم های ملی والیبال ترکیه است که در حومه شهر آنکار قرار دارد.

حسین علی مهرانپور(مدیر فنی)، امیر خوش خبر (سرپرست)، حسین معدنی (سرمربی)، عباسعلی میرحسینی (کمک مربی)، ابراهیم ابارشی (آنالیزور) و سید مجتبی اوجاقی (فیزیرتراپ) هدایت اردونشینان تیم ملی والیبال را در ترکیه بر عهده خواهند داشت.

نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا 30 شهریورماه تا 5 مهرماه با حضور 8 تیم برتر قاره در تایلند برگزار می شود.

تیم ملی ایران درگروه A مرحله مقدماتی با تیم های تایلند (میزبان)، کره جنوبی و چین دیدار می کند. درگروه B نیز تیم های استرالیا، ژاپن، چین تایپه و هندوستان به مصاف هم می روند.