امروز روزی بزرگ برای سینمای ایران و آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدرضا جعفری جلوه معاون وزیر ارشاد، سیدمحمدهادی نژادحسینیان دبیر کل مجمع مجالس آسیایی، سفرای کشورهای یمن، فیلیپین، ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان، فرهاد توحیدی رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان، جمعی از مدیران و مشاوران معاونت سینمایی و خبرنگاران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست سعید رجبی فروتن مشاور معاون سینمایی و مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های سینمایی ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه گفت: طرفین در این تفاهمنامه تاکید دارند تا از ظرفیت‌های بی‌بدیل سینما نهایت استفاده و بهره را ببرند و از این طریق روابط تحکیم و تثبیت شود.

محمدهادی نژادحسینیان هم درباره مجمع مجالس آسیایی گفت: سال 1999 برخی روسای پارلمانی آسیا با تاسیس اتحادیه مجالس آسیایی برای صلح گام نخست را برداشتند تا آسیا پارلمان واحد داشته باشد. سال 2006 هنگام برگزاری هفتمین نشست سالانه اتحادیه در تهران به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس ایران اتحادیه به مجمع مجالس آسیایی یا پارلمان پارلمان‌های آسیا تبدیل شد.

وی افزود: هدف از تشکیل این مجمع هم ایجاد همگرایی در آسیا و حرکت بسوی اتحاد آسیا تعیین شد. تاکنون 40 پارلمان آسیایی به عضویت این مجمع درآمده‌اند و هر کشور عضو به میزان جمعیت کشور بین دو تا هفت نماینده در مجمع مجالس آسیایی دارد. با تصویب اعضا دبیر خانه دائمی این مجمع در تهران تاسیس و دبیر کل آن برای چهار سال از ایران انتخاب شده است.

دبیر مجمع مجلس آسیایی ادامه داد: نمایندگان APA در اجلاس تهران قطعنامه‌هایی به تصویب رساندند که یکی از آنها قطعنامه تنوع فرهنگی در آسیا بود. بر اساس این قطعنامه دبیر کل موظف شده ضمن شناساندن ظرفیت‌های آسیا برای گسترش همگرایی تعامل کشورها در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری را تسهیل و سیاست‌هایی مشترک را برای تولید آثاری نظیر فیلم تدوین کند.

وی با اشاره به نقش سینما در این تفاهمنامه گفت: من معتقدم سینما در انتقال مفاهیم بین‌المللی اعجاز می‌کند و بی‌تردید از بهترین گزینه‌ها برای ترویج نگاه همگرایی و نزدیکی در آسیا است. این هنر جریانساز چنان قابلیتی دارد که می‌تواند در زمانی کوتاه نگاهها را از هر قوم و مسلک، هر کشور و نژاد و هر زبان و فرهنگی معطوف خود کند.

نژادحسینیان تاکید کرد: بر این اساس دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی ایده اهداء جایزه در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر را مطرح کرد که با مساعدت دوستانمان در وزارت ارشاد به نتیجه رسید و پلاک طلایی سیمرغ همگرایی در آسیا به فیلمی ویتنامی که حاوی پیام‌های همگرایی در آسیا بود، اهدا شد. امیدوارم این جایزه امسال با شکوه بیشتر اهدا شود.

وی گفت: تردید ندارم در همکاری بین سینما و آسیا هر دو سود خواهند برد. سینما از ظرفیت‌های واحد کشورهای آسیا برای رشد روزافزون بهره‌ها خواهد برد و نگاه همگرایانه در آسیا هم بر پرده سینما بیشتر بر دل‌ها می‌نشیند. این تفاهمنامه برای تدوین همکاری بین دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی و معاونت سینمایی یک کشور عضو مجمع یعنی جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر مجمع در ادامه اظهار داشت: نکته اصلی در این تفاهمنامه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشبرد اهداف است. ما بر آنیم با حمایت خود بستر لازم را برای شکوفایی ظرفیت‌ها و اتصال آن به ظرفیت دیگر کشورها فراهم کنیم. تشکیل بازار فیلم آسیا، اکران مشترک، کاهش هزینه ساخت فیلم و تاسیس جشنواره مستقل فیلم آسیایی از اهداف امضاء تفاهمنامه است.

تبادل تجارب سینمایی بین کارشناسان ایرانی و آسیایی، فراهم آوردن زمینه لازم برای تشکیل اتحادیه آسیایی با هدف جلوگیری از قاچاق فیلم، تشکیل اتحادیه بین صنوف مختلف سینما در آسیا، حمایت از راه‌اندازی سایتی برای تبادل افکار و اطلاعات سینمایی و زمینه‌سازی برای تبادل فناوری، دانش و تولید رایانه‌ای در حوزه کودک و نوجوان دیگر اهداف تفاهمنامه است.

نژادحسینیان گفت: دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی بر آن است تا مشابه این تفاهمنامه را با بخش‌های سینمایی سایر کشورها امضا کند تا حلقه همکاری‌های سینمایی در آسیا شکل بگیرد و در پرتو آن هم آسیا همگرا شود هم سینما خیر ببیند. ما و دوستان‌مان در معاونت سینمایی تصمیم گرفتیم برای ایجاد صندوق حمایت از فیلم‌هایی که به مفاهیم همگرایی در آسیا می‌پردازند بکوشیم.

وی ادامه داد: چندی پیش دبیرخانه مجمع میزبان تعدادی از کارگردانان و تهیه‌کنندگان مطرح سینمای ایران بود. همینجا فرصت را غنیمت دانسته و پیشنهاد می‌کنم تا به عنوان اولین قدم، اجلاس بازیگران، کارگردانان و تهیه‌کنندگان آسیا امسال در تهران یا یکی از مراکز کشورهای عضو مجمع برگزار شود و مقدمه‌ای برای تشکیل اتحادیه صنوف سینمایی باشد.

دبیر مجمع مجالس آسیایی با اشاره به برگزاری کمیته تنوع فرهنگی گفت: اواخر همین ماه کمیته تنوع فرهنگی با حضور تعدادی از کشورهای عضو در کره جنوبی برگزار خواهد شد که امیدوارم امضاء این تفاهمنامه فصلی مستقل را در این مذاکر‌ها برای سینما بازگشاید. در پایان از مساعدت‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جعفری جلوه معاون سینمایی سپاسگزارم.

جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد نیز در ادامه این نشست گفت: امروز روز شکوه جمعی ما، شکوه شرق، روز تلاقی دو بزرگ آسیا و سینما است. آسیا قاره تمدن، تنوع زیست و فرهنگ سرشار از ثروت و جمعیت همواره در جهان سرنوشت‌ساز بوده و امروز وحدت و صلح را در عین تکثر و تنوع ندا می‌دهد.

وی با اشاره به هنر سینما افزود: سینما هنری پیچیده، برتر و متعالی و ترکیبی از هنرهای دیگر است. این هنر قدرتمند می‌تواند دیروز را به‌روز کند و فردا را رقم بزند. بسیاری از طرح‌ها و آینده‌ها در سینما شکل می‌گیرد، به تصویر درمی‌آید، عزم می‌سازد و جهت می‌دهد و به بار می‌نشیند.

معاون سینمایی درباره ویژگی‌های قاره آسیا گفت: رنگ‌ها در آسیا در تنازع نیستند، بلکه یکدیگر را تکمیل می‌کنند. آسیا ناشی از همان نور واحدی است که تکثیر شده و چنین پهناور خاستگاه و خیزگاه ما برای آینده است. امروز پیمان برای بسط و نشر اهداف فرهنگی است. آسیا جان جهان است و شرق همیشه الهامبخش بوده است. تمدن، فرهنگ و هویت شرقی صلح‌جو و خردخواه است.

جعفری جلوه ادامه داد: سینما خواهد توانست آسیا را عمیق‌تر از امروز بشناساند. برای شناخت آسیا و شناساندن این قاره عظیم باید ابتدا درون خود را بشناسیم. باید این خانواده و قابلیت‌ها را شناسایی و آن را به جهان عرضه کنیم. جهان نیازمند نگاه شریف آسیایی است. جهان بار دیگر نیازمند این هویت است. سینما این نگاه عزیز را به جهان منعکس می‌کند.

وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری سینمای ایران با مجمع مجالس آسیایی گفت: برای چنین حرکتی گرد هم آمده‌ایم و گام‌هایی بسیار پیش رو خواهیم داشت. چند سالی است در جشنواره فیلم فجر بخش آسیایی با نام جلوه‌گاه شرق مزین شده و این حرکتی است برای شناخت ارزش‌های مشترک این قاره. فراخوان آسیا با عنوان جلوه‌گاه شرق و تلاش برای همگرایی برنامه معاونت سینمایی بود.

معاون وزیر ارشاد افزود: وقتی از عزم جدی مجامع آسیایی باخبر شدیم، آن پیشینه ذهنی و این دعوت مبارک منتهی به یک هدف و یک جایزه همگرایی در آسیا شد و مقدمه‌ای برای فعالیت‌های دیگر و تداوم این جایزه. ایجاد سامانه از ایده تا تولید و عرضه و پخش و نمایش و دیگر فعالیت‌های مرتبط با سینمای ایران و تک تک کشورهای آسیایی از اهداف این تفاهمنامه است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: آرزوی تحقق این مجمع را در عرصه‌های مختلف دارم و امیدوارم با حضور فعال در عرصه کمیته تنوع فرهنگی در حوزه همگرایی و علم به اینکه امروز یک سند فرهنگی هر حرکتی را تعمیق ببخشد، در میدان هستیم و یقین داریم سینمای ایران گام‌هایی موثر را بیش از پیش برمی‌دارد و به سینمای آسیا و مردم می‌رساند.

در پایان با حضور جعفری جلوه، نژادحسینیان، سفیر فیلیپین و نمایندگان لبنان و یمن، باکیده، گلجان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت‌های سینمایی، حبشی سرپرست دفتر مجامع و جشنواره‌ها، حقیقی رئیس دبیرخانه تفاهم‌های بین بخشی سینما، حیدری خلیلی مشاور اجرایی، مسعودشاهی مشاور، توحیدی و مشاوران مجمع مجالس آسیایی این تفاهمنامه به امضا رسید.