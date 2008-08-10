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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

بهمن قبادی درگفتگو با مهر:

موسیقی ناظری مثل همیشه شنیدنی بود

موسیقی ناظری مثل همیشه شنیدنی بود

موسیقی شهرام ناظری مانند همیشه خوب و شنیدنی بود و خیلی خوشحالم که بعد از مدتها موسیقی فولکلور منطقه "شکاک" را شنیدیم.

بهمن قبادی کارگردان سینما با بیان این مطلب در خصوص ویژگی های کنسرت گروه "مولوی" به خوانندگی شهرام ناظری به خبرنگار مهر گفت : سازبندی ، ترکیب وچیدمان سازها کنار هم رنگ و بوی خاصی داشت به خصوص حضور ساز دیوان در اجرای مقام های کردی تازگی کم نظیری داشت و به نوعی حس نوستالژیک مرا نسبت به مقام های کردی برانگیخت .

این فیلمساز در ادامه افزود : دو قطعه کردی منطقه شکاک مربوط به منطقه مرزی بین ایران،عراق و ترکیه بود که به معنای واقعی منطبق با موسیقی فولک آن منطقه خاص اجرا شد و امیدورام که شهرام ناظری در آینده چنین کنسرت هایی را در ایلام ، کرمانشاه و کردستان اجرا کند چراکه به اعتقاد من مردم این مناطق بیش از مردم تهران نیازمند موسیقی بومی خودشان هستند برهمین اساس حضور هنرمندانی چون ناظری و یا گروه کامکارها در این مناطق مهم و ضروری است .

وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات در اجرا گفت : عمده ترین مشکل کنسرت گروه موسیقی "مولوی" مشکل صدا بود البته این معضل تنها مربوط به این کنسرت نمی شود بلکه کیفیت نازل صدا و صدابرداری مشکل همه کنسرت های موسیقی در ایران است.   

کد مطلب 730298

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