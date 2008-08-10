موسیقی ناظری مثل همیشه شنیدنی بود

بهمن قبادی کارگردان سینما با بیان این مطلب در خصوص ویژگی های کنسرت گروه "مولوی" به خوانندگی شهرام ناظری به خبرنگار مهر گفت : سازبندی ، ترکیب وچیدمان سازها کنار هم رنگ و بوی خاصی داشت به خصوص حضور ساز دیوان در اجرای مقام های کردی تازگی کم نظیری داشت و به نوعی حس نوستالژیک مرا نسبت به مقام های کردی برانگیخت .

این فیلمساز در ادامه افزود : دو قطعه کردی منطقه شکاک مربوط به منطقه مرزی بین ایران،عراق و ترکیه بود که به معنای واقعی منطبق با موسیقی فولک آن منطقه خاص اجرا شد و امیدورام که شهرام ناظری در آینده چنین کنسرت هایی را در ایلام ، کرمانشاه و کردستان اجرا کند چراکه به اعتقاد من مردم این مناطق بیش از مردم تهران نیازمند موسیقی بومی خودشان هستند برهمین اساس حضور هنرمندانی چون ناظری و یا گروه کامکارها در این مناطق مهم و ضروری است .

وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات در اجرا گفت : عمده ترین مشکل کنسرت گروه موسیقی "مولوی" مشکل صدا بود البته این معضل تنها مربوط به این کنسرت نمی شود بلکه کیفیت نازل صدا و صدابرداری مشکل همه کنسرت های موسیقی در ایران است.