کاروانسرای شاه عباسی کرج به مدت 17 سال واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پرهیزگار گفت: قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری از مجموعه تاریخی کاروانسرای شاه عباسی کرج بین صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و موسسه بنیاد شهید محمد حسین فهمیده به امضا رسید .

وی افزود : این بنای تاریخی که در شاهراه ارتباطی شرق به غرب ایران در دوران باستان یعنی خراسان به قزوین قرار دارد، به استناد مصوبه هیأت وزیران به مدت 17 سال واگذار شد .

مدیر عامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تصریح کرد: بر طبق این قرارداد، سرمایه‌گذار مکلف است، مرمت و احیای کاروانسرای شاه عباسی کرج را در دو سال به پایان برساند . در ضمن مدت زمان بهره‌برداری از این بنای تاریخی 15 سال است .

پرهیزگار گفت: سرمایه‌گذار به موجب قرارداد متعهد شده است در زمینه مرمت و احیا نیز سرمایه‌گذاری کند به طوری که این سرمایه‌گذاری برابر ضوابط مورد نظر صندوق بتواند تمامی فضاهای مجموعه تاریخی کاروانسرای شاه عباسی را طبق طرح مصوب تحت پوشش قرار دهد و کاملاً به مرحله بهره‌برداری برساند .

وی بیان کرد: همچنین شرکت مکلف است با دستگاه نظارت و نمایندگان صندوق جهت بازرسی و نظارت بر تمام امور مربوط به موضوع قرارداد همکاری لازم را انجام داده و نسبت به رفع عیوب و نواقص اعلامی از طرف صندوق و یا آنچه خود رأساً از آن مطلع می‌شود، در زمان مقرر اقدام کند .

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی خاطر نشان کرد: این بنای تاریخی، متعلق به دوران صفویه است و در زمان حکومت شاه سلیمان صفوی، بین سال‌های 1078 تا 1109 هجری قمری به سبک چهار ایوانی ساخته شده است .

وی افزود : مساحت کل بنا 3 هزار متر مربع و مساحت حیاط مرکزی 900 متر مربع است . ورودی کاروانسرا نیز از ایوان شمالی است . دور تا دور حیاط مرکزی آن 21 حجره ایوان‌دار برای استراحت مسافران و پنج بارانداز برای نگهداری کالا و استقرار همراهان و نگهبانان کاروان‌ها تعبیه و طراحی شده است . همچنین مصالح به کار رفته در پی این بنا، سنگ و در دیوارها، آجر و ملاط ساروج است .

پرهیزگار تصریح کرد: کاروانسرای شاه عباسی در طول حیات خود کاربری های متنوعی داشت ؛ ابتدا به عنوان پناهگاه برای استراحت کاروانیان و حیوانات آنها به کار می‌رفت و در اوایل دوره قاجار به عنوان ساخلوی نظامی استفاده می‌شد . در اواخر دوره قاجار هم با تغییرات و تعمیراتی که در بنا به وجود آمد، به عنوان اولین مدرسه برزگران ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در دوران پهلوی با انتقال مدرسه برزگران به محل دانشکده کشاورزی فعلی، بنا به عنوان انبار غله اداره کشاورزی کرج مورد استفاده قرار گرفت.

لازم به ذکر است ، این بنا، در تقاطع خیابان‌های شهدای محراب و قدس، در سمت غرب خیابان قدس شهر کرج واقع شده است .