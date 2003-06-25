مجلس و شوراي نگهبان بايد بر سر لوايح دوگانه به توافق برسند

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران، پس از جلسه امروز هيات دولت درجمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار"مهر"خاتمي در گفتگو با خبرنگاران هنگامي كه نظر وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه پرسيده شد، گفت: از رييس جمهور چيزي باقي نمانده است كه نظر بدهد، اما رييس جمهوري هنوز باقي است.

وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه گفت:مجلس و شوراي نگهبان بايد به هر شكل ممكن با هم درباره اين لوايح به توافق برسند و آن را تاييد كنند.

رييس جمهوري درباره امكان اغتشاش در 18 تير، سالگرد واقعه كوي دانشگاه ابراز اميدواري كرد كه در اين روز مشكلي پيش نيايد.

