مجلس و شوراي نگهبان بايد بر سر لوايح دوگانه به توافق برسند

به گزارش خبرنگار"مهر"خاتمي در گفتگو با خبرنگاران هنگامي كه نظر وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه پرسيده شد، گفت: از رييس جمهور چيزي باقي نمانده است كه نظر بدهد، اما رييس جمهوري هنوز باقي است.
وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه گفت:مجلس و شوراي نگهبان بايد به هر شكل ممكن با هم درباره اين لوايح به توافق برسند و آن را تاييد كنند.
رييس جمهوري درباره امكان اغتشاش در 18 تير، سالگرد واقعه كوي دانشگاه ابراز اميدواري كرد كه در اين روز مشكلي پيش نيايد.
سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران، پس از جلسه امروز هيات دولت درجمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.
