۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۳:۳۹

خاتمي در جمع خبرنگاران(1)

مجلس و شوراي نگهبان بايد بر سر لوايح دوگانه به توافق برسند

مجلس و شوراي نگهبان بايد بر سر لوايح دوگانه به توافق برسند

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران، پس از جلسه امروز هيات دولت درجمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار"مهر"خاتمي در گفتگو با خبرنگاران هنگامي كه نظر وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه پرسيده شد، گفت: از رييس جمهور چيزي باقي نمانده است كه نظر بدهد، اما رييس جمهوري هنوز باقي است.
وي درباره سرنوشت لوايح دوگانه گفت:مجلس و شوراي نگهبان بايد به هر شكل ممكن با هم درباره اين لوايح به توافق برسند و آن را تاييد كنند.
رييس جمهوري درباره امكان اغتشاش در 18 تير، سالگرد واقعه كوي دانشگاه  ابراز اميدواري كرد كه در اين روز مشكلي پيش نيايد.
( خبر تكميلي و عكس متعاقبا ارسال خواهد شد)...
