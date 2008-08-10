به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد نوسکی در حرکتی که یادآور حضور آرنولد شوارتزنگر به نقش قهرمانی اسطورهای در فیلم "کونان بربر" است، نقش هرکول را بازی می کند.
نوسکی 37 ساله متولد مسکو و یک بدنساز است. او در چند سال اخیر به عنوان نویسنده، تهیهکننده و بازیگر در هالیوود فعال بوده و صاحب کمپانی فیلمسازی هالیوود استورم است که پروژه "هرکول: آغاز" نیز در آن تولید میشود.
او در فیلمهایی چون "مار سرخ"، "گرمای مسکو"، "زمان تغییر" و "مهاجمان گنجینه" نقشآفرینی کرده و به تازگی بازی در تریلر "مرد جادویی" را به پایان رسانده است.
هرکول، پسر زئوس و شاه خدایان یونان، یکی از قهرمانان نامآشنای سینما و تلویزیون است. تیت داناوان سال 1997 در فیلمی انیمیشن تولید استودیو دیسنی بجای هرکول حرف زد و لو فریگنو و استیو ریوز سالها در سینما به نقش این شخصیت ظاهر شدند. یونیورسال تی وی نیز در دهه 1990 یک مجموعه موفق با بازی کوین سوربو به نقش هرکول تهیه کرد.
اخیرا نیز اعلام شد پیتر برگ کارگردان فیلم پرفروش "هنکاک" فیلم سینمایی "هرکول: جنگهای تراسیایی" را بر مبنای فیلمنامهای از رایان کاندال و بر اساس یک مجموعه قصه مصور پنج جلدی از استیو مور میسازد که از ماه مه منتشر شده است.
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