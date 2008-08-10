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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

المپیک بیست نهم/

شکستی دیگر برای جودو ایران / میراسماعیلی هم حذف شد

شکستی دیگر برای جودو ایران / میراسماعیلی هم حذف شد

آرش میراسماعیلی با قبول شکست مقابل جودوکار ازبکستانی از دور رقابت های وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی در گروه بازنده های وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن پس از برتری مقابل "جاسینتو" از دومنیکن به مصاف "شریپوف" ازبک رفت و در یک بازی نزدیک با دریافت یک اخطار بیشتر متحمل شکست شد.

با این شکست میراسماعیلی هم از دور مسابقات جودو بازیهای المپیک حذف شد و شانس دستیابی به مدال را از دست داد. دیروز نیز مسعود حاجی آخوندزاده با دو پیروزی و دو شکست از دور رقابت های وزن 60- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن حذف کنار رفته بود.

میراسماعیلی و حاجی آخوندزاده پرامیدترین جودوکاران کشورمان برای کسب مدال در بازیهای المپیک 2008 پکن بودند.

کد مطلب 730304

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