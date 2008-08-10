حذف کنکور الزام قانونی دارد / وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی کند

زاهدی: آموزش و پرورش آزمونهای استاندارد را توسعه دهد

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: باید تا پایان سال 1390 روش فعلی پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری حذف و آزمونهای استاندارد ملی که در مقاطع تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی برگزار می شوند جایگزین آن شوند بنابراین قانون حذف کنکور یک الزام قانون است و باید روی آن برنامه ریزی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاههای مربوط به قانون حذف کنکور تاکنون گزارشی در هیئت دولت در این خصوص ارائه کرده اند، گفت: در حال حاضر در سال سوم دبیرستان یک سری آزمونهای استاندارد برگزار می شود و بر اساس همان در کنکور امسال 15 درصد قبولی بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفت.

وزیر علوم گفت: گسترش این روند منوط به این است که آموزش و پرورش بتواند آزمونهای استاندارد را توسعه دهد.

علی احمدی : اجازه بدهید زمان موعود و به موقع پاسخ دهم

علیرضا علی احمدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تا اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390 آموزش و پرورش کمتر از سه سال فرصت دارد گفت : تا 30 روز دیگر صبر کنید فاصله 30 روز تا 3 سال بسیار زیاد است.

وی در خصوص سخنان قبلی خود مبنی بر ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس در مورد قانون حذف کنکور افزود : اجازه بدهید موعد این موضوع برسد چرا که باید راه حلی در این زمینه ایجاد شود تا بتوانیم به آن بپردازیم.

وزیرآموزش و پرورش این موضوع را که وزارتخانه متبوعش توانایی برگزاری آزمونهای استاندارد را در صورت حذف کنکور برای ورود به دانشگاهها ندارد رد کرد و اظهار داشت : اجازه بدهید در زمان موعود و به موقع به این سوال پاسخ دهم.