  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

وزیر علوم در گفتگو با مهر:

حذف کنکور الزام قانونی دارد / وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی کند

حذف کنکور الزام قانونی دارد / وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی کند

وزیر علوم درباره قانون حذف کنکور گفت : حذف کنکور قانون مصوب مجلس است و توسط ریاست جمهوری به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است بنابراین اجرای آن الزام قانونی دارد در غیر این صورت باید مصوبه قانونی دیگری توسط مجلس ارائه شود و قانون فعلی را لغو یا کمرنگ کند.

زاهدی: آموزش و پرورش آزمونهای استاندارد را توسعه دهد

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: باید تا پایان سال 1390 روش فعلی پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری حذف و آزمونهای استاندارد ملی که در مقاطع تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی برگزار می شوند جایگزین آن شوند بنابراین قانون حذف کنکور یک الزام قانون است و باید روی آن برنامه ریزی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاههای مربوط به قانون حذف کنکور تاکنون گزارشی در هیئت دولت در این خصوص ارائه کرده اند، گفت: در حال حاضر در سال سوم دبیرستان یک سری آزمونهای استاندارد برگزار می شود و بر اساس همان در کنکور امسال 15 درصد قبولی بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفت.

وزیر علوم گفت: گسترش این روند منوط به این است که آموزش و پرورش بتواند آزمونهای استاندارد را توسعه دهد.

علی احمدی : اجازه بدهید زمان موعود و به موقع پاسخ دهم 

علیرضا علی احمدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تا اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390  آموزش و پرورش کمتر از سه سال فرصت دارد گفت : تا 30 روز دیگر صبر کنید فاصله 30 روز تا 3 سال بسیار زیاد است.

وی در خصوص سخنان قبلی خود مبنی بر ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس در مورد قانون حذف کنکور افزود : اجازه بدهید موعد این موضوع برسد چرا که باید راه حلی در این زمینه ایجاد شود تا بتوانیم به آن بپردازیم.

وزیرآموزش و پرورش این موضوع را که وزارتخانه متبوعش توانایی برگزاری آزمونهای استاندارد را در صورت حذف کنکور برای ورود به دانشگاهها ندارد رد کرد و اظهار داشت : اجازه بدهید در زمان موعود و به موقع به این سوال پاسخ دهم. 

کد مطلب 730306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها