  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

تصمیم جدید اتحادیه آفریقا در برابر موریتانی

تصمیم جدید اتحادیه آفریقا در برابر موریتانی

اتحادیه آفریقا در واکنش به کودتای نظامیان علیه دولت منتخب موریتانی اعلام کرد که عضویت این کشور را در این اتحادیه به حال تعلیق در می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، اتحادیه افریقا اعلام کرد که این اتحادیه عضویت موریتانی را تا احیایی دموکراسی در این کشور به حال تعلیق در می آورد.

"برنارد ممبه"رئیس تانزانیایی این اتحادیه روز گذشته در بیانیه ای به همین منظور این کودتای نظامی را که سبب سرنگونی دولت "سیدی ولد شیخ عبداللهی" منتخب و دموکراتیک موریتانی شد، محکوم کرد.

"ولد عبدل عزیز" رئیس کودتاچیان گفت که 11 نفر از آنها تا انتخابات جدید در این کشور زمام امور را در دست خواهند داشت.

این کودتا با محکومیت بسیار در سراسر جهان رو به رو شده و اتحادیه عرب، اروپا و آمریکا، این اقدام را محکوم کرده اند.

موریتانی؛ که در قدیم بنام" شنقیط" نامیده می‌‌ شد، در دوره استعمار فرانسه به موریتانی مشهور گردید. این کشور که از شرق به اقیانوس اطلس و از شمال با صحرای غربی در شمال شرقی با الجزایر از سوی خاور با مالی و در جنوب با سنگال هم مرز است، کشوری است در شمال غربی آفریقا با مساحت یک میلیون و 30 هزار و 7 صد کیلومتر مربع وسعت و 2 میلیون و 700 هزار نفر نفر جمعیت دارد که شامل  اعراب و اقوام آمازیغ (بربر) و سیاهپوست هستند.

این کشور در 28  نوامبر سال ۱۹۶۰ استقلال خود را از فرانسه به دست آورد، اما از 19 آوریل 2007 تاکنون در این کشور "سیدی ولد شیخ عبداللهی" ریاست دولت را برعهده دارد و یحیی اولاد احمد الوقف هم از 6 مه سال 2008 نخست وزیر این کشور شده است.

یادآور می شود بحران چند ماه اخیر در موریتانی از زمانی شروع شد که گروهی از نمایندگان پارلمان و رئیس جمهوری و نخست وزیر با همدیگر اختلاف پیدا کردند و به همین منظور چندی پیش حدود 50 نفر از نمایندگان حزب حاکم موسوم به عادل از عضویت در این حزب انصراف دادند و بدین ترتیب دولت اکثریت پارلمانی خود را از دست داد که این روند با کودتای 16 مرداد نظامیان به اوج خود رسید.

کد مطلب 730308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها