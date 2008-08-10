مازندران برای توسعه فرهنگی از مساجد محوری حمایت می کند

حجت الاسلام شکریان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه میراث فرهنگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: توسعه فرهنگ دینی در هر جامعه، نیازمند برخورداری از ابزار و بسترهای متناسب با شرایط موجود آن جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: برای گسترش و توسعه فرهنگ دینی در جامعه به سیاستگذاری و برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی و حمایت در سطح مدیریت عالی استان و نیز دستگاه ها و نهادهای فرهنگی مؤثر در جامعه از قبیل روحانیت،ائمه جمعه،هیات مذهبی، جامعه مداحان و مبلغان، مساجد محوری و تشکل های فعال و مدیریت بهینه و صحیح بر امور است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: این اداره کل ضمن مطرح کردن موضوع در جلسات سیاستگذاری این استان از قبیل شورای فرهنگ عمومی، کارگروه های فرهنگی و نیز تنظیم و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مؤثر فرهنگی جهت توسعه فرهنگ دینی و پیگیری جهت اجرای مصوبات آن، حمایت از نیروها و تشکل های مؤثر و مساجد محوری را مورد اهتمام خویش قرار داده است.

وی تصریح کرد: در گردهمایی های دفاتر توصیه شده که مدیریت دینی بر شهرستان باید به عهده آنان باشد و با رایزنی با مدیران و نیروهای موثر از تمامی امکانات و ابراز موجود برای توسعه فرهنگ دینی استفاده نمایند.

شکریان همچنین به برنامه های تدارک دیده شده برای توسعه فرهنگ دینی در استان اشاره کرد و افزود:شناسایی بیش از دو هزار و 500 هیئت مذهبی، 175 انجمن اسلامی و 147 کانون فرهنگی و تشکیل شورای هیئات مذهبی شهرستان و استان، جامعه مداحان، جلسه جامعه روحانیت شهرستانها، برگزاری گردهمایی آموزشی، توجیهی از جمله اقدامات امسال این اداره کل است.

وی اظهار داشت: قریب به 394 دوره تربیت معلم قرآن در راستای تربیت و تأمین مربیان برگزار و از این میان بیش از پنج هزار نفر موفق به اخذ گواهینامه شدند.

به گفته شکریان ، قریب به دو هزار مرکز قرآنی در سطح مازندران شناسایی شده که 98 مرکز قرآنی مردمی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه مازندران رتبه اول کشور را از نظر تعداد مراکز قرآنی کسب کرده است اظهار داشت: هزار مربی در بیش از هزار و سیصد مرکز به تربیت افراد در موضوع قرآن و دین طی سال گذشته پرداختند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: طراحی و اجرای موفق طرح مصباح الهدی و نورالهدی از دیگر طرح های برجسته در این راستا بوده است که در حال حاضر قریب دو هزار و 500 دانش آموز ممتاز در قالب 133 کلاس در سطح مازندران مشغول گذراندن این دوره هستند.

وی گفت : استفاده بهینه از فضای اینترتی و توسعه و تقویت وب سایت با 98 هزار بازدید کننده و بخش اینترنت رایگان با هزار و دویست صفحه مطلب، از جمله برنامه ها بوده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطر نشان کرد: در سال نوآوری و شک.فایی جهت توسعه فرهنگ دینی در فضای مجازی از طریق پیام کوتاه، پیام های دینی ارسال و مسابقه وبلاگ نویسی در حوزه دین برگزار خواهد شد.

شکریان یادآور شد: آموزش مجازی، کتابخانه دیجیتال در وب سایت مازندران راه اندازی می شود و در شهرهای ساری و چالوس نیز بخش اینترنت رایگان و تنوع شبکه در دست پیگیری است.



وی بیان داشت: در راستای توسعه فرهنگ دینی و به مبارکی 114 سوره منور قرآن کریم با هماهنگی اداره کل روستایی استانداری مازندران امسال 114 خانه قرآن روستایی در 114 روستای مازندران ایجاد می شود.