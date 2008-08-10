استانداردسازی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ملاصالحی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت : در حال نصب بیلبوردهای جدید مطابق با استانداردهای جهانی ، دربزرگراه ها هستیم.

وی افزود : سازه این بیلبوردها از جنس فولاد و بسیار مقاوم و ایمن است. ابعاد و فاصله و مکان نصب آنها نیز مطابق استانداردهای جهانی است و جهاددانشگاهی دانشگاه تهران ، عهده دار مکان یابی آنها بوده است.

ملاصالحی افزود :برای هرکدام ازبزرگراه های تهران، بیلبورد جداگانه ای مطابق با این استانداردها طراحی شده است . این بیلبوردها در هر بزرگراه از ظاهر متفاوتی برخوردار است و منحصر به همان بزرگراه خواهد بود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی در ادامه اظهار داشت : این بیلبوردها هم اکنون در سرتاسر بزرگراه حکیم و بخشی از بزرگراه ها های صیاد شیرازی و امام علی(ع) نصب شده است. محورهای آزادگان، یادگار امام(ره) وهمت نیز تا پایان امسال به این بیلبوردها مجهز خواهند شد.

وی در مورد جمع آوری بیلبوردهای قدیمی و غیر استاندارد نیز ، گفت : بعد از تکمیل بیلبوردهای جدید ، بیلبوردهای غیر استاندارد نیز به تدریج جمع آوری خواهند شد.

ملاصالحی همچنین اظهار داشت : بعد از تکمیل بزرگراه های شهر تهران، خیابان ها نیز به همین بیلبوردها مجهز خواهند شد که البته زمان تکمیل آن با توجه به بودجه سازمان زیبا سازی ، حدود یک تا دوسال برآورد شده است .

مدیر عامل سازمان زیبا سازی در مورد تابلوهای تبلیغاتی غیر استاندارد روی پل های عابر پیاده نیز گفت : در مورد این تابلوها نیز تذکر داده و در حال اصلاح آن ها هستیم.