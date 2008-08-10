به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای پیشنهادی این هم اندیشی شامل مباحثی چون مبانی نظری پیوند ادبیات و هنر، ادبیات به مثابه هنر، پیشینه شناسی پیوند ادبیات و هنر در ایران و جهان، بررسی تطبیقی رابطه ادبیات و هنر در مکاتب و سبک‌های ایران از گذشته تاکنون، وجوه مشترک رمز و نماد و اسطوره در ادبیات و هنر، نقد و بررسی روش شناسی تطبیقی ادبیات و هنر و مباحث میان رشته‌ای و بینامتنی ادبیات و هنر است.

مقالات ارسالی باید دارای چکیده و کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی، مقدمه، نتیجه و فهرست منابع و به صورت تایپ شده در فضای Word بین 10 تا 15 صفحه 300 کلمه‌ای باشد.

مهلت ارسال اصل مقالات این هم اندیشی تا پایان شهریور است. این هم‌اندیشی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه 1387 در تهران برگزار می‌شود. دبیرخانه در تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان ادهم، کوچه بوذرجمهر، شماره 23، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ‌ایران واقع است.