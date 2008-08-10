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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

نخستین هم اندیشی ادبیات و هنر برگزار می‌شود

گروه پژوهشی ادبیات و هنر فرهنگستان هنر نخستین هم اندیشی از سلسله هم اندیشی‌های سالانه ادبیات و هنر را با موضوع «روش شناسی و مبانی نظری» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای پیشنهادی این هم اندیشی شامل مباحثی چون مبانی نظری پیوند ادبیات و هنر، ادبیات به مثابه هنر، پیشینه شناسی پیوند ادبیات و هنر در ایران و جهان، بررسی تطبیقی رابطه ادبیات و هنر در مکاتب و سبک‌های ایران از گذشته تاکنون، وجوه مشترک رمز و نماد و اسطوره در ادبیات و هنر، نقد و بررسی روش شناسی تطبیقی ادبیات و هنر و مباحث میان رشته‌ای و بینامتنی ادبیات و هنر است.

مقالات ارسالی باید دارای چکیده و کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی، مقدمه، نتیجه و فهرست منابع و به صورت تایپ شده در فضای Word بین 10 تا 15 صفحه 300 کلمه‌ای باشد.

مهلت ارسال اصل مقالات این هم اندیشی تا پایان شهریور است. این هم‌اندیشی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه 1387 در تهران برگزار می‌شود. دبیرخانه در تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان ادهم، کوچه بوذرجمهر، شماره 23، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ‌ایران واقع است.

کد مطلب 730318

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